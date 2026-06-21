/डूंगरपुर में मजदूर हत्याकांड मामला, आरोपी को फांसी और पत्नी को नौकरी की मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा गांव में कल हुई एक मजदूर की हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है.

परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी की सजा देने व मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया. वहीं, मांगे नहीं जाने तक पोस्टमार्टम करवाने व शव लेने से इनकार कर दिया है.

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मामले के अनुसार, मृतक सुखराम पुत्र सोना आमालिया, निवासी रेटा जुड़ा, और आरोपी विश्राम पुत्र मोतीलाल आहारी दोनों गुजरात में एक साथ मजदूरी का काम करते थे. करीब डेढ़ महीने पहले गुजरात में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद दोनों अपने गांव लौट आए. गांव आने के बाद भी उनका यह विवाद शांत नहीं हुआ और दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई.

चाकू से ताबड़तोड़ हमला

इसी रंजिश के चलते आरोपी विश्राम ने तैश में आकर कल सुखराम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही रामसागड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विश्राम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

इधर, घटना के दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया.

कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन

परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी की सजा देने और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया. परिजन मुकेश आमलिया ने बताया हत्या के आरोपी विश्राम को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए.

पीड़ित परिवार बेहद गरीब है और मृतक ही घर का कमाऊ सदस्य था इसलिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए. पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए. कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी परिजनों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं.

