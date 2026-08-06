/Dungarpur: मृत बच्चा पैदा होने के 24 घंटे में मां की भी हुई मौत, परिजनों का हंगामा

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के मातृ शिशु अस्पताल में मृत बच्चा पैदा होने के 24 घंटे में 20 वर्षीय प्रसूता की भी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. शव को मोर्चरी में शिफ्ट करते हुए रोक लिया.
डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया. वहीं, हंगामे के बाद लोगो की भीड़ इकट्ठी हो गई. कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची ओर शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां अब आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ललिता ने दिया मृत बच्चे को जन्म
मामले के अनुसार, उदयपुर जिले के सुलई आंकड़ी खेरवाड़ा निवासी 20 वर्षीय ललिता पत्नी नितेश मीणा गर्भवती होने से अपने पिता के घर गरासिया फला ऋषभदेव में रहती थी. बुधवार को उसे प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोग उसे दिखाने खेरवाड़ा में डॉ. आशीष के निजी क्लीनिक पर लेकर पहुंचे, जहां से उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. यहां एमसीएच में ललिता को भर्ती कर लिया.
इस दौरान ललिता ने मृत बच्चे को जन्म दिया. डॉक्टरों ने मृत नवजात को मोर्चरी में रखवाया. वहीं, महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई थी. इलाज के दौरान आज गुरुवार सुबह ललिता ने भी दम तोड़ दिया. पहले मृत नवजात ओर फिर प्रसूता की मौत पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा.
स्टाफ के साथ भी धक्का-मुक्की
परिजनों ने डॉक्टरों पर उसके इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए. वहीं, शव को एमसीएच से मोर्चरी में शिफ्ट करते समय हंगामा कर दिया. परिजन स्ट्रेचर के सामने खड़े हो गए और शव को ले जाने से रोक लिया. वहीं, अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का-मुक्की की.
घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. परिजन पुलिस के सामने हंगामा करते रहे और शव को अस्पताल में ही पड़े रहने पर अड़े रहे. पुलिस ने समझाइश कर शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. वहीं, पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है.
अस्पताल के गेट पर उसकी तबियत बिगड़ गई
इधर, अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि परिजनों ने ईलाजरत प्रसूता को हायर सेंटर में रेफर करने की जिद की थी जिस पर डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन इसके बाद भी परिजन नहीं माने ओर उसे स्ट्रेचर पर ले जाने लगें. इस दौरान अस्पताल के गेट पर उसकी तबियत बिगड़ गई ओर उसकी मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज के उप नियंत्रक डॉ. कौस्तुब ने बताया कि मामले में एक कमेटी गठित करते हुए जांच करवाई जायेगी.
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