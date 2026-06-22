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जानें कैसे एक फोन कॉल ने डूंगरपुर में बचाई बेटी की जिंदगी ?

डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सतर्कता से प्रशासन ने सदर थाना क्षेत्र के माथुगामडा में बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की है, वही बालिका के परिजनों को पाबंद किया है . बालिका की आज शादी होने वाली थी .

Edited byPragati PantReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 22, 2026, 01:24 PM|Updated: Jun 22, 2026, 01:27 PM
जानें कैसे एक फोन कॉल ने डूंगरपुर में बचाई बेटी की जिंदगी ?
Image Credit: dungarpur mathugamada child marriage stopped

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के समन्वयक मेहुल शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन को माथुगामडा गांव में एक करीब 17 वर्षीय बालिका के बाल विवाह होने की सुचना मिली थी. सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा ने तुरंत जिला प्रशासन और सदर पुलिस थाना को मामले से अवगत कराया. सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए सदर पुलिस, गिरदावर, पटवारी, सृष्टि सेवा समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया. ये संयुक्त टीम तुरंत माथुगामडा गांव में बालिका के घर पहुंची. टीम ने मौके पर पहुंचकर जब बालिका के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी वास्तविक उम्र 17 वर्ष 10 माह पाई गई, जो कि कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु से कम थी. इस पर टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाल विवाह को मौके पर ही रुकवा दिया. इसके साथ ही संयुक्त टीम ने बालिका के माता-पिता को कानूनी उम्र पूरी होने से पहले बालिका का विवाह नहीं करवाने के लिए पाबन्द किया है .

क्या कहते हैं NCRB के आकंडे ?

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सरकारी आंकड़ों और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक बाल विवाह एक गुप्त सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है. जिसके ज्यादातर मामले रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं. हर साल कुछ ही मामले औपचारिक रूप से दर्ज हो पाते है, हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते बहुत से बाल विवाह रोके जाते हैं.

राजस्थान में बाल विवाह के पीछे क्या है वजह ?

राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुरीति के आज भी बने रहने के पीछे की बड़ी वजह- गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक रूढ़ियां है. जिस समाज में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है.वहां कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है. जातिगत पंचायतों का दवाब और कानूनी जागरुकता की कमी भी इस कुरीति के बढ़ने की वजह बनता है.

कैसे रोके बाल विवाह ?

ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बनती है की अगर कहीं बाल विवाह से जुड़ी कोई भी सूचना आपको मिलती है तो हेल्पलाइन नंबर (1098) पर सूचना दें. ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सुविधा देता है और फ्री है. जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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