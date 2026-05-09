/इलाज करें या घर चलाएं? सैलरी के लाले पड़ने पर पेन डाउन पर उतरे डूंगरपुर के डॉक्टर, मरीजों परेशान

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्थाओं की रीढ़ माने जाने वाले डॉक्टर अब खुद 'आर्थिक बीमारी' से जूझ रहे हैं. मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर से संबद्ध श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल के डॉक्टरों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है. लंबे समय से धैर्य बनाए रखने के बाद, अब डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है. दो दिनों तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताने के बावजूद जब सरकार और प्रशासन की नींद नहीं खुली, तो शनिवार से डॉक्टरों ने एक घंटे की 'पेन डाउन' हड़ताल शुरू कर दी है.

ओपीडी छोड़ पोर्च में जुटे डॉक्टर, जमकर की नारेबाजी

शनिवार सुबह जब दूर-दराज से आए मरीज ओपीडी खुलने का इंतजार कर रहे थे, तब डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने कलम नहीं उठाई. सुबह 8 बजे सभी डॉक्टर अस्पताल के पोर्च में एकत्रित हो गए और राजमेस (RajMES) व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के कारण ओपीडी और वार्डों में परामर्श कार्य पूरी तरह ठप रहा. हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को इस हड़ताल से बाहर रखा, ताकि किसी गंभीर मरीज की जान पर न बन आए.

Add Zee News as a Preferred Source

बिगड़ा पारिवारिक बजट, आर्थिक तंगी का आरोप

राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. विजय मीणा ने डॉक्टरों का पक्ष रखते हुए कहा कि डॉक्टर अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें उनका हक (वेतन) नहीं मिल रहा. उन्होंने बताया कि तीन महीने से सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टरों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. बच्चों की स्कूल फीस से लेकर घर के राशन और लोन की किश्तों तक, सब कुछ रुक गया है. डॉ. मीणा के अनुसार, डॉक्टरों ने जिला कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ.

मरीजों ने झेली परेशानी, आगे बढ़ सकता है हड़ताल का समय

हड़ताल के दौरान एक घंटे तक अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल रहा. 9 बजते ही जब डॉक्टर वापस ओपीडी में लौटे, तब जाकर कतारों में खड़े मरीजों ने राहत की सांस ली. लेकिन यह राहत अस्थायी हो सकती है. डॉक्टरों ने दो-टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो अगले चरण में 'पेन डाउन' हड़ताल का समय और बढ़ाया जाएगा.

प्रशासनिक स्तर पर राजमेस और सरकार के बीच अटकी फाइलों का खामियाजा अब आम जनता और रात-दिन सेवा देने वाले चिकित्सकों को भुगतना पड़ रहा है. अब देखना यह है कि कॉलेज प्रशासन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है.