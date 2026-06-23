/रात में ड्यूटी, सुबह नौकरी खत्म! डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के फैसले पर कर्मचारियों का विरोध

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लंबे समय से कार्यरत नर्स ग्रेड II और जीएनएम कर्मियों ने अपनी सेवाएं अचानक समाप्त किए जाने के विरोध में जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर सेवा विस्तार और लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की.

बिना सूचना सेवा समाप्त करने का आरोप

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आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं. उनका आरोप है कि बीती रात बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

242 पदों में से केवल 138 अभ्यर्थियों ने की जॉइनिंग

कर्मचारियों के अनुसार वर्तमान में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. कुल 242 स्वीकृत पदों में से अब तक केवल 138 अभ्यर्थियों ने ही जॉइनिंग दी है. ऐसे में करीब 100 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं.

कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत अनुभवी नर्स ग्रेड II और जीएनएम कर्मियों की संख्या भी लगभग 100 है. ऐसे में रिक्त पदों के बावजूद अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना न केवल अव्यावहारिक है बल्कि जनहित के भी विपरीत है. उन्होंने मांग की कि रिक्त पदों पर उनका समायोजन कर सेवा निरंतरता बनाए रखी जाए.

दो महीने से नहीं मिला मानदेय

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि मई 2026 और जून 2026 का मानदेय अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है. लगातार दो माह से वेतन लंबित होने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की भी मांग उठाई.

पीड़ित नर्सिंगकर्मी ने बताई अपनी परेशानी

पीड़ित नर्सिंगकर्मी मनीष कुमार ने बताया कि वे रात में ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक सेवा समाप्त होने की जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी. मनीष कुमार के अनुसार लगभग 100 नर्सिंगकर्मी इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं और सभी कर्मचारी वर्तमान स्थिति को लेकर काफी परेशान हैं.

प्रशासन से समाधान की उम्मीद

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए, रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए तथा लंबित मानदेय का जल्द भुगतान किया जाए ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सके.