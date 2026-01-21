डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव यादव को मिला FIAP अवार्ड

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव यादव को एफआईएपी अवार्ड, कोलकाता में हुए राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन में सम्मान मिला.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव यादव को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन में एफआईएपी अवार्ड से नवाजा गया है.
डॉ. गौरव यादव को ये अवार्ड आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में कुपोषण की रोकथाम व बाल सेहत क्षेत्र में विशिष्ट कार्यो के लिए दिया गया है. डॉ. यादव राजथान के एक मात्र डॉक्टर थे, जिन्हें ये सम्मान दिया गया है.
राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव यादव को कुपोषण की रोकथाम व बाल सेहत क्षेत्र में विशिष्ट कार्यो के लिए एफआईएपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी (आईएपी) की अध्यक्षा डॉ. नीलम मोहन ने उनका सम्मान किया.
राजस्थान से डॉ. गौरव का हुआ चयन
कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पीडियाट्रिक्स कांफ्रेंस में देशभर के 38 डाक्टर्स को सम्मानित किया गया. डूंगरपुर के लिए गौरव का विषय है कि राजस्थान से केवल मात्र डॉ. गौरव का चयन इस अवार्ड के लिए किया गया. डॉ. गौरव यादव पिछले डेढ़ दशक से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं.
आदिवासी बच्चों में कुपोषण की रोकथाम
समय-समय पर डॉ. गौरव ने शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, रोग मुक्त जीवन और क्रिटिकल केसेज में किलकारियों को संबल देकर विशिष्ट पहचान कायम की है. डूंगरपुर जिले के दामन से कुपोषण की कालिख हटाने डॉ. यादव के प्रयास प्रभावी रहें.
जनजाति अंचल के आदिवासी बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, पोषण एवं पल्लवन के लिए उन्होंने विशेष एवं प्रभावी प्रयास किए. कुपोषण के जड़ से उन्मुलन के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और जागरूकता अभियान, नवजात शिशुओं की देखभाल और ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने वे अग्रणी रहे हैं.
