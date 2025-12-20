डूंगरपुर में नाबालिग छात्रा की मौत, 3 महीने में न्याय नहीं मिला तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने धम्बोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी के न्याय को लेकर आवाज उठाई है.पटेल सेना ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ओर प्रशासन से स्पेशल कोर्ट ने केस चलाने की मांग रखी है.साथ ही एक महीने में सभी सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश करने ओर 3 महीने में कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई.

3 महीने में सजा की मांग

श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र डांगी धताना, राष्ट्रीय संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि जिस तरह से धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दूसरे समुदाय के युवक ने छात्रा को प्रताड़ित ओर परेशान किया.इसके बाद छात्रा की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी.ये घटना बेहद शर्मनाक है. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए आंदोलन में सर्वसमाज एकजुट हुआ.सरकार ओर प्रशासन ने भी मांगे मानी.लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि उसे बेटी को 3 महीने में न्याय मिले.बेटी की मौत के इस पूरे केस को सोशल कोर्ट में सुनवाई की जाए.पुलिस विभाग मामले से जुड़े सारे फोरेंसिक ओर जांच सबूतों के साथ एक महीने में कोर्ट चालान पेश करे.सरकार उस मामले में जल्द सुनवाई करे और 3 महीने में कड़ी सजा सुनाई जाए.

पुलिस की लापरवाही पर आक्रोश

महेंद्र डांगी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ओर सरकार की ओर से कोई भी लापरवाही भी नहीं रहे.ऐसी अपील की जाती है.नहीं तो कई बार आरोपी सबूतों के बिना छूट जाते है.उन्होंने कहा बेटी को न्याय नहीं मिलने पर अभी आक्रोश आंदोलन को स्थगित किया है खत्म नहीं हुआ है.पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे.

टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा

संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने से ओबीसी के साथ कुठाराघात हो रहा है.ओबीसी को सामान्य वर्ग के साथ गिना जा रहा है.उन्होंने टीएसपी एरिया ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग रखी.साथ ही कहा कि टीएसपी एरिया सामान्य ओर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हत्या कर दी गई है.वार्ड पंच से लेकर किसी भी पद ओबीसी का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है.सरकार पंचायतीराज, विधानसभा में भी जनसंख्या अनुपात या रोस्टर प्रणाली से आरक्षण लागू करे.ताकि सभी वर्गों को लाभ मिले.

