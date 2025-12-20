Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में नाबालिग छात्रा की मौत, 3 महीने में न्याय नहीं मिला तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

Rajasthan News: डूंगरपुर में नाबालिग के सुसाइड मामले में सरदार पटेल सेना ने स्पेशल कोर्ट में सुनवाई और 3 महीने में सजा की मांग की है. संगठन ने पुलिस कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताते हुए ओबीसी आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 20, 2025, 02:48 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!
7 Photos
Winter Special Train

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास
6 Photos
Do You Know

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास

डूंगरपुर में नाबालिग छात्रा की मौत, 3 महीने में न्याय नहीं मिला तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने धम्बोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी के न्याय को लेकर आवाज उठाई है.पटेल सेना ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ओर प्रशासन से स्पेशल कोर्ट ने केस चलाने की मांग रखी है.साथ ही एक महीने में सभी सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश करने ओर 3 महीने में कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई.

3 महीने में सजा की मांग

श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र डांगी धताना, राष्ट्रीय संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि जिस तरह से धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दूसरे समुदाय के युवक ने छात्रा को प्रताड़ित ओर परेशान किया.इसके बाद छात्रा की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी.ये घटना बेहद शर्मनाक है. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए आंदोलन में सर्वसमाज एकजुट हुआ.सरकार ओर प्रशासन ने भी मांगे मानी.लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि उसे बेटी को 3 महीने में न्याय मिले.बेटी की मौत के इस पूरे केस को सोशल कोर्ट में सुनवाई की जाए.पुलिस विभाग मामले से जुड़े सारे फोरेंसिक ओर जांच सबूतों के साथ एक महीने में कोर्ट चालान पेश करे.सरकार उस मामले में जल्द सुनवाई करे और 3 महीने में कड़ी सजा सुनाई जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की लापरवाही पर आक्रोश

महेंद्र डांगी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ओर सरकार की ओर से कोई भी लापरवाही भी नहीं रहे.ऐसी अपील की जाती है.नहीं तो कई बार आरोपी सबूतों के बिना छूट जाते है.उन्होंने कहा बेटी को न्याय नहीं मिलने पर अभी आक्रोश आंदोलन को स्थगित किया है खत्म नहीं हुआ है.पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे.

टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा

संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने से ओबीसी के साथ कुठाराघात हो रहा है.ओबीसी को सामान्य वर्ग के साथ गिना जा रहा है.उन्होंने टीएसपी एरिया ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग रखी.साथ ही कहा कि टीएसपी एरिया सामान्य ओर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हत्या कर दी गई है.वार्ड पंच से लेकर किसी भी पद ओबीसी का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है.सरकार पंचायतीराज, विधानसभा में भी जनसंख्या अनुपात या रोस्टर प्रणाली से आरक्षण लागू करे.ताकि सभी वर्गों को लाभ मिले.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news