Dungarpur: ईको कार सवार बदमाशों ने इंदौर जा रही बस को रोका, निकाले लट्ठ-तलवार

Dungarpur News: डूंगरपुर से इंदौर जा रही अन्नपूर्णा ट्रेवल्स की बस को ईको कार सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में ओवरटेक कर रोका. पुलिस ने डराने धमकाने वाले ईको कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने डूंगरपुर से इंदौर जा रही ट्रैवल्स बस को रुकवाकर हथियारों के साथ यात्रियों को डराने धमकाने वाले ईको कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसके साथियों की तलाश की जा रही है.
बदमाशों ने बस में सवार यात्रियों को लट्ठ ओर हथियारों से डराया और शराब पीने के लिए ऐसे भी मांगे लेकिन यात्रियों के शोर शराबा करने पर बदमाश ईको कार में सवा होकर भाग गए थे.
डूंगरपुर जिले के आसपुर पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह भाटी ने बताया कि करण सिंह पुत्र दौलत सिंह डाबी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया की वह अन्नपूर्णा ट्रेवल्स का मैनेजर है. ट्रैवल्स मैनेजर पदमसिंह डाबी ने फोन कर उसे पुनाली घाटा पर बस पर हमले की वारदात बताई थी. बस चालक देवकुमार मीणा ने बताया कि उनकी एक बस प्रतिदिन डूंगरपुर से इंदौर जाती है.
मंगलवार देर शाम बस डूंगरपुर से इंदौर जाने के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर पुनाली घाटा में फिल्मी स्टाइल में ईको सवार हथियार बंद बदमाशों ने बस को ओवर टेक करते हुए ईको गाड़ी को बस के आगे लगा दी और बस को रुकवाया.
बस को रोकते ही कार में सवार करीब सात से आठ युवक हाथों में लठ और तलवार लेकर नीचे उतरे. बदमाशों को देखकर बस चालक ने केबिन की लाइट चालू कर दी. लाइट चालू करते ही सवारियां चिल्लाने लगी और हल्ला सुनकर बदमाश भाग खड़े हुए.
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इको कार के नम्बर के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने ईको कार के चालक सोहनलाल उर्फ सोहन पुत्र शंकर परमार निवासी कांकरी को गिरफ्तार कर लिया है. उसने अपने साथियों के नाम भी बताए है, जिस पर पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है.
