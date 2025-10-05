आदिवासियों के हिंदू लिंक को लेकर राजस्थान के इस नेता ने कह दी बड़ी बात, कहा- BJP का षडयंत्र

Dungarpur News: राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने एक बार फिर 'आदिवासी हिंदू नहीं है' का बयान दिया है. विधायक ने शहर के सेंट पोल स्कूल में पिछले दिनों आदिवासी बच्चों के धर्मांतरण के मुद्दे को आरएसएस और भाजपा का षडयंत्र बताया. वही दोवड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों के पक्ष में सर्वसमाज के प्रदर्शन का विरोध करते हुए उन्होंने भी आंदोलन का अल्टीमेटम दिया.

डूंगरपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओर डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने दोवड़ा थाने में चोरी के आरोपी से पूछताछ के दौरान मारपीट के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि युवक दिलीप अहारी की मौत पर सरकार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए था. लेकिन केवल 27.50 लाख में ही समझौता कर लिया. उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों को अब तक केवल सस्पेंड किया गया है. जबकि उन्हें बर्खास्त करना चाहिए. उन्होंने आसपुर क्षेत्र में सर्वसमाज की बैठक में पुलिसकर्मियों को फिर से बहाल करने की मांग का विरोध जताया.

भाजपा ओर आरएसएस का षडयंत्र

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिर से बहाल किया गया तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे. वही इस मौके पर घोगरा ने उदयपुर में हत्या के मामले में निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार करने और उनसे जमीनें हड़पने पर भी पुलिस पर जमकर निशाना साधा. इधर विधायक गणेश घोघरा ने पिछले दिनों शहर के सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में कार्रवाई को भी भाजपा ओर आरएसएस का षडयंत्र बताया.

भाजपा और आरएसएस के लोग हिन्दुओं के ठेकेदार बनकर बैठे

उन्होंने कहा कि हॉस्टल में आदिवासी बच्चे पढ़ते है. किसी भी अभिभावक को कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन धर्मांतरण के नाम पर भाजपा ओर आरएसएस के लोगो ने माहौल बिगाड़ने का काम किया. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग हिन्दुओं के ठेकेदार बनकर बैठे हैं. जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है. आदिवासी की पूजा पद्धति, संस्कृति, रहन सहन अलग है. शहर के पातेला कच्ची बस्ती में दो समुदाय के बीच विवाद पर कहा कि शहर में शांत माहौल को भाजपा ओर आरएसएस के लोगो ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है.

