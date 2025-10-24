Zee Rajasthan
Dungarpur: मोरन नदी के पास गांवों में घूम रहा लेपर्ड, 1 ऊंट और 3 भेड़ का कर चिका शिकार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में इन दिनों माही मोरन नदी के पास गांवों में लेपर्ड का डर बना हुआ है. अब तक लेपर्ड 1 ऊंट और 3 भेड़ का शिकार किया कर चुका है. 

Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 24, 2025, 04:44 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के वांदरवेड ओर सिलोही गांव के लोगों ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया. लोगों ने माही मोरन नदी के किनारे वाले गांवों में लेपर्ड का डर जताया है.

5 दिनों में लेपर्ड 1 ऊंट और 3 भेड़ का शिकार किया है. इससे पशुपालकों को नुकसान हो रहा है. वहीं, लेपर्ड के आदमखोर होने से पहले उसे पकड़ने की मांग रखी है.

वांदरबेड, दिवड़ा ओर सिलोही गांव से बड़ी संख्या में लोग आज शुक्रवार को कलेक्ट्री पहुंचे. प्रशासक हकरी, रमनलाल, शिवशंकर पाटीदार, लालजी पाटीदार समेत आसपास के कई गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया.

लोगों ने कहा कि माही मोरन नदी के किनारे इन दिनों लेपर्ड के परिवार का मूवमेंट है. आए दिन लेपर्ड खेतो में ओर आसपास दिखाई दे रहा है. वहीं, पिछले 5 दिनों में लेपर्ड ने 1 ऊंट और 3 भेड़ों का शिकार किया है. इससे पशुपालकों को नुकसान हुआ है.

कई पशुपालक अपने घरों के पास ही खुले बाड़े में अपने मवेशियों को बांधते है. ऐसे में लेपर्ड के शिकार करने का डर है. वहीं, इन दिनों फसलों की बुवाई के समय किसान खेतो में आते जाते रहते हैं. खेतों में लेपर्ड के आने से व्यक्ति के जान का भी खतरा है.

खासकर महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं. लोगो ने कहा कि लेपर्ड को पकड़ने वन विभाग की ओर से पिंजरा भी लगाया हुआ है लेकिन वन विभाग के प्रयास नाकाफी है. लोगों ने लेपर्ड को पकड़ने सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई है.

