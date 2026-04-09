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Dungarpur News: सिस्टम की आग में झुलस रहा नगर परिषद का अग्निशमन बेड़ा, चार में से 2 दमकल खराब

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद के अग्निशमन विभाग के पास मौजूद चार दमकलों में से 2 दमकल खराब पड़ी है.  4 में से केवल 2 गाड़ियां ही वर्तमान में वर्किंग कंडीशन में हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 09, 2026, 02:04 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 02:04 PM IST

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Dungarpur News: सिस्टम की आग में झुलस रहा नगर परिषद का अग्निशमन बेड़ा, चार में से 2 दमकल खराब

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में भीषण गर्मी के साथ बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के बीच नगर परिषद डूंगरपुर में फायर ब्रिगेड संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. डूंगरपुर नगरपरिषद लंबे समय से फायर ब्रिगेड की कमी से जूझ रही है.

हालात ये है कि डूंगरपुर नगर परिषद के अग्निशमन विभाग के पास मौजूद चार दमकलों में से 2 दमकल खराब पड़ी है. वहीं, पिछले 20 वर्षों से डूंगरपुर नगर परिषद को एक भी नई दमकल गाड़ी नहीं मिली है, जिसके चलते संसाधनों की बदहाली का खामियाजा अब आम जनता को अपनी संपत्ति गंवाकर भुगतना पड़ रहा है.

डूंगरपुर में पारा चढ़ते ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा होने लगा है, लेकिन डूंगरपुर नगर परिषद का अग्निशमन बेड़ा खुद 'सिस्टम की आग' में झुलस रहा है. भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक-एक मिनट की कीमत होती है, वहां नगर परिषद संसाधनों की भारी कमी से जूझ रही है. आलम यह है कि परिषद के पास मौजूद कुल चार दमकल गाड़ियों में से दो लंबे समय से कंडम हालत में गैरेज की शोभा बढ़ा रही हैं.

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20 वर्षों का सूख, नहीं मिली एक भी नई गाड़ी
हैरानी की बात यह है कि पिछले दो दशकों से डूंगरपुर नगर परिषद को सरकार या विभाग की ओर से एक भी नई दमकल गाड़ी आवंटित नहीं की गई है. शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार के बावजूद दमकल विभाग 20 साल पुराने संसाधनों के भरोसे टिका है, जो गाड़ियां चालू हालत में हैं, वे भी बार-बार तकनीकी खराबी के कारण जवाब दे जाती हैं. 4 में से केवल 2 गाड़ियां ही वर्तमान में वर्किंग कंडीशन में हैं. गाड़ियां पुरानी होने के कारण उनकी पानी फेंकने की क्षमता और गति कम हो चुकी है. शहर के साथ-साथ आस-पास के ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी और उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तक भी जिम्मेदारी इसी परिषद पर है.

खामियाजा भुगत रही जनता
संसाधनों की इस बदहाली का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है. आगजनी की सूचना मिलने पर जब तक दमकल मौके पर पहुंचती है, तब तक गाड़ियों की कमी या देरी के कारण लोग अपनी मेहनत की कमाई और संपत्ति जलते हुए देखने को मजबूर हैं.

एक ओर सरकार आपदा प्रबंधन के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर जैसे जिला मुख्यालय पर फायर फाइटिंग सिस्टम का इस कदर बदहाल होना कई सवाल खड़े करता है. नगर परिषद प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते आज अग्निशमन विभाग खुद लाचार नजर आ रहा है. यदि वक्त रहते नए वाहनों की खरीद और पुरानी गाड़ियों की मरम्मत नहीं कराई गई, तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है.
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