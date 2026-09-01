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डूंगरपुर चुनाव में किसका पलड़ा भारी? 40 वार्ड, 3 पार्टियां और अलग-अलग जातीय गणित

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव 2026 में टिकट वितरण के बाद भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के जातीय समीकरण सामने आए हैं. भाजपा ने 14 ओबीसी, कांग्रेस ने 13 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया है. कांग्रेस ने 10 जैन और 7 मुस्लिम, जबकि भाजपा ने 5 मुस्लिम और 5 जैन प्रत्याशी उतारे हैं. बीएपी ने 40 में से 12 वार्डों में प्रत्याशी उतारे, जिनमें 7 मुस्लिम हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 01, 2026, 05:34 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 05:34 PM IST
डूंगरपुर चुनाव में किसका पलड़ा भारी? 40 वार्ड, 3 पार्टियां और अलग-अलग जातीय गणित
Image Credit: Rajasthna Nagar- Nikay Chunav

Rajasthna Nagar- Nikay Chunav: राजस्थान के डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव में नामांकन और टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों के जातीय समीकरण भी सामने आने लगे हैं. हालांकि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी. डूंगरपुर नगर परिषद में इस बार सभापति का पद सामान्य होने के कारण प्रमुख राजनीतिक दलों ने अलग-अलग सामाजिक और जातीय वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर समीकरण साधने की कोशिश की है.

डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव 2026 में भाजपा और कांग्रेस ने जहां लगभग सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों को टिकट देकर अपना संतुलन बनाने का प्रयास किया है, वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने सीमित वार्डों में प्रत्याशी उतारते हुए मुस्लिम समुदाय को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व दिया है. बीएपी ने नगर परिषद के 40 वार्डों में से 12 वार्डों में ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. इनमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं.

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भाजपा ने ओबीसी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया
भाजपा के टिकट वितरण पर नजर डालें तो पार्टी ने सबसे ज्यादा 14 टिकट ओबीसी वर्ग को दिए हैं. इसके अलावा भाजपा ने 5 एसटी, 4 एससी, 5 मुस्लिम, 5 जैन और 3 ब्राह्मण, प्रत्याशियों को टिकट देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी बोहरा समुदाय से भी है. पार्टी के टिकट वितरण में ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक हिस्सेदारी मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भाजपा ने इस वर्ग को चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है.

कांग्रेस ने 13 ओबीसी, 10 जैन और 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा
कांग्रेस ने भी टिकट वितरण में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है. पार्टी ने 13 ओबीसी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है. वहीं, इसके बाद जैन समाज से 10 वहीं मुस्लिम समुदाय से 7 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. एसटी वर्ग में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बराबर 5-5 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं.

एससी वर्ग की बात करें तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. वहीं, कांग्रेस की ओर से एक ब्राह्मण प्रत्याशी को भी टिकट दिया गया है. इस तरह कांग्रेस के टिकट वितरण में ओबीसी और मुस्लिम वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि एसटी और एससी वर्ग को भी पार्टी ने अपनी सूची में जगह दी है.

आदिवासी पार्टी ने सीमित वार्डों में लगाया दांव
बीटीपी के बाद अब पहली बार नगर निकाय चुनाव में उतर रही भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से केवल 12 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं. खास बात यह है कि इन 12 प्रत्याशियों में 7 मुस्लिम समुदाय से हैं. बीएपी ने 4 एसटी और एक ओबीसी प्रत्याशी को भी टिकट दिया है, जबकि एससी वर्ग से पार्टी ने एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है.

सभापति का पद सामान्य, इसलिए पार्षदों के समीकरण महत्वपूर्ण
इस बार डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य (ओपन) होने के कारण किसी एक आरक्षित वर्ग तक चुनावी मुकाबला सीमित नहीं है. ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए पार्षदों का चुनाव और विभिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करना अहम हो गया है. सभापति के चुनाव में निर्वाचित पार्षदों की भूमिका निर्णायक होगी.

यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस ने अलग-अलग सामाजिक समूहों को टिकट देकर परिषद में संभावित बहुमत का गणित अपने पक्ष में रखने की कोशिश की है. दूसरी ओर बीएपी ने कम वार्डों में चुनाव लड़ते हुए ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां उसके प्रत्याशी मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं.

बहरहाल डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में टिकट वितरण ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला केवल पार्टी के नाम या उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे. अब असली तस्वीर नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और इसके बाद होने वाले प्रचार अभियान में सामने आएगी. अंततः किस पार्टी का जातीय समीकरण मतों में तब्दील होता है और कौन से उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत प्रभाव से समीकरण बदलते हैं, यही डूंगरपुर नगर परिषद के चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित होगा.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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