/डूंगरपुर में फर्जी पट्टा गिरोह का भंडाफोड़, पूर्व संविदाकर्मी निकला मास्टरमाइंड, 3 आरोपी गिरफ्तार

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद में फर्जी पट्टे जारी करने के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाने वाले 3 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मामले के मास्टरमाइंड सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से आधा दर्जन फर्जी पट्टे, लैपटॉप व अन्य सामग्री जब्त की है.
जाली हस्ताक्षर से जारी हुआ पट्टा
डूंगरपुर एसपी ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह देथा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. निवासी वसुंधरा विहार बलवंत सिंह भाटी स्वयं के नाम का पट्टा जमा कराने परिषद कार्यालय आया था. जांच में सामने आया कि पट्टे पर आयुक्त व कनिष्ठ अभियंता के जाली हस्ताक्षर थे और न ही इसकी कोई रसीद जमा हुई थी.
1.50 लाख में बनवाया फर्जी पट्टा
मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बलवंत सिंह ने आदर्श नगर निवासी राजु खराड़ी के माध्यम से पट्टा बनवाया था, जिसके बदले 1.50 लाख रुपये लिए गए थे. राजु खराड़ी ने अपने साथी वंदित वैरागी पूर्व संविदाकर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर और नरेश कोटेड के साथ मिलकर यह जाली दस्तावेज तैयार किए थे.
नौकरी जाने से पहले चुराया सामान
पुलिस के मुताबिक, मास्टरमाइंड वंदित वैरागी को पूर्व में लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. उसने निकाले जाने से पहले ही कार्यालय से 30-35 'येलो शीट' पेपर, प्रारूप, नगर परिषद की सील, मोहरे और आयुक्त के नमूना हस्ताक्षर चुरा लिए थे.
30 से ज्यादा लोगों से ठगी का खुलासा
आरोपियों ने अब तक करीब 30 से अधिक भोले-भाले लोगों को पट्टे देने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करना कबूल किया है. पुलिस ने आरोपी मास्टर माइंड वंदित वैरागी, उसके साथी राजु खराड़ी और नरेश कोटेड को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
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