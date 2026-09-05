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डूंगरपुर में फर्जी पट्टा गिरोह का भंडाफोड़, पूर्व संविदाकर्मी निकला मास्टरमाइंड, 3 आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर नगर परिषद के फर्जी पट्टा मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है. एक पट्टा बनवाने के लिए 1.50 लाख रुपये लिए गए थे. जांच में आरोपियों द्वारा 30 से अधिक लोगों से लाखों रुपये की ठगी किए जाने की बात सामने आई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 05, 2026, 08:10 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 08:10 PM IST
डूंगरपुर में फर्जी पट्टा गिरोह का भंडाफोड़, पूर्व संविदाकर्मी निकला मास्टरमाइंड, 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद में फर्जी पट्टे जारी करने के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाने वाले 3 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मामले के मास्टरमाइंड सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से आधा दर्जन फर्जी पट्टे, लैपटॉप व अन्य सामग्री जब्त की है.

जाली हस्ताक्षर से जारी हुआ पट्टा
डूंगरपुर एसपी ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह देथा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. निवासी वसुंधरा विहार बलवंत सिंह भाटी स्वयं के नाम का पट्टा जमा कराने परिषद कार्यालय आया था. जांच में सामने आया कि पट्टे पर आयुक्त व कनिष्ठ अभियंता के जाली हस्ताक्षर थे और न ही इसकी कोई रसीद जमा हुई थी.

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1.50 लाख में बनवाया फर्जी पट्टा
मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बलवंत सिंह ने आदर्श नगर निवासी राजु खराड़ी के माध्यम से पट्टा बनवाया था, जिसके बदले 1.50 लाख रुपये लिए गए थे. राजु खराड़ी ने अपने साथी वंदित वैरागी पूर्व संविदाकर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर और नरेश कोटेड के साथ मिलकर यह जाली दस्तावेज तैयार किए थे.

नौकरी जाने से पहले चुराया सामान
पुलिस के मुताबिक, मास्टरमाइंड वंदित वैरागी को पूर्व में लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. उसने निकाले जाने से पहले ही कार्यालय से 30-35 'येलो शीट' पेपर, प्रारूप, नगर परिषद की सील, मोहरे और आयुक्त के नमूना हस्ताक्षर चुरा लिए थे.

30 से ज्यादा लोगों से ठगी का खुलासा
आरोपियों ने अब तक करीब 30 से अधिक भोले-भाले लोगों को पट्टे देने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करना कबूल किया है. पुलिस ने आरोपी मास्टर माइंड वंदित वैरागी, उसके साथी राजु खराड़ी और नरेश कोटेड को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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