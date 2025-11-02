Dungarpur: पिता ने बेटों के साथ मिलकर की हिस्ट्रीशीटर की हत्या, लहूलुहान हालत में मिला शव

Chaurasi, Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के लिखी मार्ग पर बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पिता ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ मिलकर एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी. वहीं, वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि लिखी बड़ी निवासी भूपेश सिंह व सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति जीवराम अहारी के बीच कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी. बीती रात को सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति जीवराम अहारी ने अपने बेटों के साथ लिखी मार्ग पर बाइक से जा रहे भूपेश को रोका और उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी.

वहीं, मौके से आरोपी फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि लिखी मार्ग पर लहूलुहान हालत में एक शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक की पहचान लिखी बड़ी गांव निवासी भूपेश सिंह के रूप में की, जो कि धम्बोला थाने का हिस्ट्री शीटर भी है.

पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं, आज सुबह पुलिस व एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है औप आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है.

