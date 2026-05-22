/डूंगरपुर में जमीन विवाद का खूनी अंत, भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की बेरहमी से हत्या, डिटेन

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. चांदपोल मोहल्ले में भतीजे ने अपने ही चाचा पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र के डूंगरपुर शहर स्थित चांदपोल मोहल्ले में देर रात जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच एक भतीजे ने अपने ही सगे चाचा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए.
पुराना जमीन विवाद बना हत्या की वजह
जानकारी के अनुसार, चांदपोल मोहल्ले में रहने वाले आकिब और उसके चाचा सलीम के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि देर रात दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हुई. पहले मामूली बहस के रूप में शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया.
प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक, गुस्से में आकर आकिब ने अपने चाचा सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण सलीम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप
हत्या की वारदात की खबर मिलते ही चांदपोल मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई.
इसके बाद पुलिस ने मृतक सलीम के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी.
आरोपी भतीजा हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आकिब को हिरासत में ले लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की पृष्ठभूमि क्या थी और घटना के समय मौके पर कौन-कौन मौजूद था.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.
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