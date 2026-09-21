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डूंगरपुर में BJP का दबदबा बरकरार, लगातार 8वीं बार बना भाजपा का बोर्ड

डूंगरपुर नगर परिषद सभापति चुनाव में भाजपा की सुशीला गुप्ता ने कांग्रेस के भरत नागदा को 13 वोट से हराकर जीत दर्ज की. सुशीला गुप्ता को 25 और भरत नागदा को 12 वोट मिले, जबकि BAP के 3 पार्षदों ने मतदान नहीं किया. इसके साथ ही डूंगरपुर में भाजपा लगातार आठवीं बार बोर्ड बनाने में सफल रही. वहीं, सागवाड़ा नगर पालिका में भाजपा की आशा पाटीदार ने कांग्रेस की भूमिका पंचाल को 23-8 से हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 21, 2026, 08:23 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 08:23 PM IST
डूंगरपुर में BJP का दबदबा बरकरार, लगातार 8वीं बार बना भाजपा का बोर्ड
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगरपरिषद में सभापति पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की सुशीला गुप्ता ने जीत हासिल की है. भाजपा की सुशीला गुप्ता को 25 वोट मिले. वहीं, कांग्रेस के भरत नागदा को 12 वोट मिले. बीएपी के 3 पार्षदों ने वोट नहीं किया.

डूंगरपुर में लगातार आठवीं बार भाजपा का बोर्ड
डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा ने लगातार आठवीं बार अपना बोर्ड व सभापति बनाया है. इधर, सुशीला गुप्ता के सभापति बनने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है. वहीं, गुप्ता ने स्वच्छता के साथ शहर के चहुमुखी विकास को अपनी प्राथमिकता बताया.

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सुशीला गुप्ता और भरत नागदा के बीच मुकाबला
डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति चुनाव के लिए भाजपा से सुशीला गुप्ता व कांग्रेस से भरत नागदा चुनावी मैदान में थे. चुनाव के तहत सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ. सबसे पहले भाजपा के 24 व भाजपा समर्थित एक निर्दलीय पार्षद ने बाडेबंदी से डूंगरपुर नगरपरिषद पहुंचकर मतदान किया. वहीं, इसके बाद कांग्रेस के 12 पार्षदों ने मत डाला.

BAP के 3 पार्षदों ने नहीं किया मतदान
इधर, बीएपी के 3 पार्षदों ने मतदान का बहिष्कार किया और मतदान के निर्धारित समय 2 बजे तक मतदान करने नहीं आए. इधर मतदान का समय पूर्ण होने के बाद निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतगणना शुरू की गई, जिसमें भाजपा की सुशीला गुप्ता ने 13 मतों से सभापति पद पर जीत हासिल की.

सुशीला गुप्ता को मिले 25 वोट
भाजपा की सुशीला गुप्ता को 25 वोट मिले. वहीं, कांग्रेस के भरत नागदा को 12 वोट मिले. इधर, भाजपा की सुशीला गुप्ता की जीत के बाद उन्हें निर्वाचन पत्र व पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. डूंगरपुर नगरपरिषद में लगातार आठवी बार भाजपा के सभापति बनने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल रहा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए. वहीं, सभापति बनने के बाद सुशीला गुप्ता ने जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए स्वच्छता के साथ शहर के चहुमुखी विकास को अपनी प्राथमिकता बताया.

सागवाड़ा में भी भाजपा की आशा पाटीदार को मिली जीत
वहीं, सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की आशा पाटीदार ने जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद हासिल किया. मतदान में आशा पाटीदार को 23 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भूमिका पंचाल के पक्ष में 8 वोट पड़े. वहीं बीएपी के 4 पार्षदों ने मतदान नहीं किया.

जीत के बाद खुली गाड़ी में निकलीं आशा पाटीदार
निर्वाचन अधिकारी की ओर से परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल रहा. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आशा पाटीदार का स्वागत किया और जीत की बधाई दी. इसके बाद आशा पाटीदार खुली गाड़ी में सवार होकर शहर में निकलीं और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान समर्थकों में उत्साह नजर आया.

बिजली-पानी समेत विकास कार्यों पर फोकस
आशा पाटीदार ने जीत को लेकर जनता का आभार जताया. आशा ने कहा कि हमारा लक्ष्य नगर के सभी 35 वार्डो में जीत का था लेकिन कुछ कम रहे. फिर भी शहर के हर छोटे काम बिजली, पानी जैसी समस्याओं से शुरुआत करेंगे. नगर के विकास के काम को लेकर सभी पूरे किए जाएंगे. विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. वहीं, इस मौके पर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने चुनाव में भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र में किए वायदों को पूरा करने का भरोसा सागवाड़ा की जनता को दिया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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