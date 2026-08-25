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गॉडफादर की सिफारिश नहीं चलेगी! डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP ने बदले टिकट के नियम

Dungarpur News: डूंगरपुर नगरपरिषद के 40 वार्डों में BJP टिकट के लिए 250 से ज्यादा दावेदार मैदान में हैं. पार्टी ने सिफारिश के बजाय सीक्रेट सर्वे, ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया एक्टिविटी को आधार बनाया है. स्क्रीनिंग के बाद हर वार्ड से 3 दावेदारों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 25, 2026, 05:53 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 05:53 PM IST
गॉडफादर की सिफारिश नहीं चलेगी! डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP ने बदले टिकट के नियम
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव को लेकर शहर की सियासत चरम पर है. निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दलों में टिकट पाने की होड़ मची हुई है. सबसे दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है, जहाँ इस बार केवल नेताओं की सिफारिश नहीं, बल्कि कड़े मापदंड और सीक्रेट सर्वे ही उम्मीदवार तय करेंगे. आइए देखते हैं डूंगरपुर से हमारी यह खास रिपोर्ट.

डूंगरपुर नगरपरिषद के कुल 40 वार्डों में चुनावी बिगुल बजते ही दावेदारों की कतारें लंबी हो गई हैं. अब तक भाजपा संगठन के पास 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने दावे ठोके हैं. लेकिन इस बार बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गॉडफादर या सिफारिशी चिट्ठी के आधार पर टिकट का वितरण नहीं होगा. टिकट वितरण को निष्पक्ष बनाने के लिए संगठन ने एक त्रिस्तरीय कसौटी तैयार की है. जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी वंदना मीणा और जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की मौजूदगी में आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनिंग की जा रही है.

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दावेदारों को टिकट पाने के लिए इन तीन प्रमुख पैमानों से गुजरना होगा
भाजपा में पार्षद का टिकट पाने के लिए दावेदारों को उससे पहले कई परीक्षाओं से गुजरना होगा. पहला है सीक्रेट सर्वे - पार्टी अपने स्तर पर बाहरी टीमों से वार्डों में सर्वे करवा रही है, ताकि जन-स्वीकार्यता का सही आकलन किया जा सके. दूसरा है ग्राउंड वर्क - स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता की छवि और जनसमस्याओं पर उनकी पकड़ और तीसरा है सोशल मीडिया एक्टिवनेस - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दावेदार की सक्रियता और जनसंवाद क्षमता को भी टिकट का एक बड़ा आधार माना जा रहा है.

स्क्रीनिंग के बाद बनेगा 3 -3 दावेदारों का पैनल
स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी. जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग पूरी होने के बाद हर वार्ड से सबसे मजबूत 3-3 दावेदारों का एक-एक पैनल तैयार किया जाएगा. यह पैनल पहले संभाग स्तर पर और फिर अंतिम मुहर के लिए प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा. प्रदेश स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होगी.

डूंगरपुर में इस बार चुनाव सिर्फ एक जनप्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर सांगठनिक अनुशासन और नए प्रयोगों की परीक्षा का भी है. सिफारिशी व्यवस्था पर ब्रेक लगाकर सर्वे और मेरिट को तरजीह देने की इस पहल से जहां समर्पित कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं पैराशूट लैंडिंग की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि टिकटों के इस कड़े इम्तिहान के बाद कौन-कौन से चेहरे चुनावी मैदान में बाजी मारते हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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