/गॉडफादर की सिफारिश नहीं चलेगी! डूंगरपुर निकाय चुनाव में BJP ने बदले टिकट के नियम

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Dungarpur News: डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव को लेकर शहर की सियासत चरम पर है. निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दलों में टिकट पाने की होड़ मची हुई है. सबसे दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है, जहाँ इस बार केवल नेताओं की सिफारिश नहीं, बल्कि कड़े मापदंड और सीक्रेट सर्वे ही उम्मीदवार तय करेंगे. आइए देखते हैं डूंगरपुर से हमारी यह खास रिपोर्ट.
डूंगरपुर नगरपरिषद के कुल 40 वार्डों में चुनावी बिगुल बजते ही दावेदारों की कतारें लंबी हो गई हैं. अब तक भाजपा संगठन के पास 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने दावे ठोके हैं. लेकिन इस बार बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गॉडफादर या सिफारिशी चिट्ठी के आधार पर टिकट का वितरण नहीं होगा. टिकट वितरण को निष्पक्ष बनाने के लिए संगठन ने एक त्रिस्तरीय कसौटी तैयार की है. जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी वंदना मीणा और जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की मौजूदगी में आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनिंग की जा रही है.
दावेदारों को टिकट पाने के लिए इन तीन प्रमुख पैमानों से गुजरना होगा
भाजपा में पार्षद का टिकट पाने के लिए दावेदारों को उससे पहले कई परीक्षाओं से गुजरना होगा. पहला है सीक्रेट सर्वे - पार्टी अपने स्तर पर बाहरी टीमों से वार्डों में सर्वे करवा रही है, ताकि जन-स्वीकार्यता का सही आकलन किया जा सके. दूसरा है ग्राउंड वर्क - स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता की छवि और जनसमस्याओं पर उनकी पकड़ और तीसरा है सोशल मीडिया एक्टिवनेस - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दावेदार की सक्रियता और जनसंवाद क्षमता को भी टिकट का एक बड़ा आधार माना जा रहा है.
स्क्रीनिंग के बाद बनेगा 3 -3 दावेदारों का पैनल
स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी. जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग पूरी होने के बाद हर वार्ड से सबसे मजबूत 3-3 दावेदारों का एक-एक पैनल तैयार किया जाएगा. यह पैनल पहले संभाग स्तर पर और फिर अंतिम मुहर के लिए प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा. प्रदेश स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होगी.
डूंगरपुर में इस बार चुनाव सिर्फ एक जनप्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर सांगठनिक अनुशासन और नए प्रयोगों की परीक्षा का भी है. सिफारिशी व्यवस्था पर ब्रेक लगाकर सर्वे और मेरिट को तरजीह देने की इस पहल से जहां समर्पित कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं पैराशूट लैंडिंग की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि टिकटों के इस कड़े इम्तिहान के बाद कौन-कौन से चेहरे चुनावी मैदान में बाजी मारते हैं.
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