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कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

डूंगरपुर की 13 वर्षीय छात्रा किम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनोखा सुझाव भेजकर सबका ध्यान आकर्षित किया है. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किम ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान 'एयर इंडिया वन' विमान की तस्वीरें देखते हुए पाया कि विमान का दरवाजा खुलने पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का एक हिस्सा ढक जाता है और उसकी पूरी आकृति दिखाई नहीं देती. इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 17, 2026, 02:14 PM|Updated: Jun 17, 2026, 02:14 PM
कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा और सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों और अधिकारियों की नजर रहती है, लेकिन डूंगरपुर की 13 वर्षीय छात्रा किम भारतीय ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से एक ऐसी बात पकड़ ली, जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था. यही वजह है कि उसने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना सुझाव भेजा है.

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किम सोमपुरा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की खबरें और तस्वीरें नियमित रूप से देखती हैं. इसी दौरान उसने प्रधानमंत्री के विशेष विमान 'एअर इंडिया वन' के प्रवेश द्वार पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तम्भ को गौर से देखा. किम ने पाया कि विमान का दरवाजा खुलने पर अशोक स्तम्भ का एक हिस्सा छिप जाता है और उसकी पूरी आकृति दिखाई नहीं देती.

पत्र लिखकर दिया सुझाव

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किम का मानना है कि प्रधानमंत्री के विमान से उतरने और चढ़ने के दृश्य दुनिया भर के मीडिया में प्रमुखता से दिखाए जाते हैं. ऐसे में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की अधूरी छवि प्रसारित होना उचित नहीं है. इसी सोच के साथ उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक को ऐसी जगह स्थापित किया जाए, जहां वह हर स्थिति में पूर्ण रूप से दिखाई दे.

एक स्कूली छात्रा की नजर

विशेष बात यह है कि जिस मुद्दे को बड़े अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रोटोकॉल से जुड़े लोग वर्षों में नहीं देख पाए, उस पर एक स्कूली छात्रा की नजर गई. किम ने अपने पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि यह केवल एक चित्र नहीं, बल्कि देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है.

हाल ही में प्रधानमंत्री की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा के दौरान टीवी पर प्रसारित तस्वीरों को देखते हुए किम के मन में यह विचार आया. इसके बाद उसने बिना किसी झिझक के अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का फैसला किया.

एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल

डूंगरपुर की इस बालिका की सजगता और राष्ट्रहित में दिया गया सुझाव यह साबित करता है कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए उम्र नहीं, बल्कि जागरूक सोच की जरूरत होती है. किम की पहल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और उसे एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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