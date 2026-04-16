/Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी लूट और हत्या की कोशिश मामले में फरार था.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने 37 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी जिला पुलिस की टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से 1 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी लूट और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था.
धंबोला थाना अधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि लंबे समय से फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत लूट और हत्या के प्रयास के मामले में 37 साल से फरार आरोपी को पकड़ने विशेष टीम गठित की गई थी. आरोपी आरोपी भूरा उर्फ भूरका पुत्र पुना डामोर मीणा (76) निवासी पलासडोर, थाना काकनवाणी, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) पुलिस से बचता फिर रहा था.
आरोपी साल 1989 के एक मामले में डूंगरपुर जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा जारी स्थाई वारंट में वांछित था. उस पर लूट, हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. इस पर डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी पर एक हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी को पकड़ने के लिए मुखबिर तंत्र से पड़ताल करती रही.
इस दौरान आरोपी के बारे में पता लगने पर पुलिस सादे कपड़ों में मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, जब टीम आरोपी के घर पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर घबरा कर गलत नाम और पता बताया लेकिन सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर ली. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया.
पढ़िए डूंगरपुर क्राइम की एक और खबर
डूंगरपुर जिले आसपुर थाना क्षेत्र के टोपिया गांव में एक महिला ने अपने पीहर में ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया. इससे महिला की मौत हो गई. वह डेढ़ महीने से अपने दोनों बच्चों के साथ पीहर में थी. मौत के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है.
जिले के आसपुर थाने के एएसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि टोपिया गांव के जगजी डामोर की बेटी पायल की शादी दोवड़ा थाना क्षेत्र के तलैया पाड़लाथूर गांव में हुरमा ननोमा के साथ करवाई थी. दोनों के एक 6 साल की बेटी ओर 4 साल का बेटा है. हुरमा गुजरात में आरसीसी सेंटिंग का काम काम करता है.
इस वजह से पायल पिछले डेढ़ महीने से अपने पिता के घर पीहर टोपियों गांव में बच्चों के साथ रहती थी. रात को बच्चों के साथ खाना खाकर वे सोए थे लेकिन सुबह पायल घर में ही पाट (लकड़ी की बल्ली) से रस्सी का फंदा लगाकर लटकी हुई मिली. घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. सूचना पर गुजरात में रोजगार कर रहा पति भी लौट आया. सूचना पर आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है.
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