Dungarpur:'आरती' बन आरोपी हर रोज करता था ये गंदा काम! बाड़मेर से हुआ गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लड़की बनकर फेसबुक पर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उनसे लाखों की ठगी करता था. आरोपी अभी तक 50 लाख की ठगी कर चुका है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के साइबर थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि डूंगरपुर निवासी लालशंकर पटेल ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 2 मई 2025 को उसके फेसबुक अकाउंट पर आरती मीणा नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था.

इसके बाद आरती मीणा ने उसे मिलने और शादी का झांसा दिया और व्हाट्सएप व फेसबुक वीडियो कॉल पर अश्लील गतिविधियां दिखाकर उन्हें विश्वास में लिया. आरोपी ने खुद को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टर बताया और ट्रेनिंग के नाम पर रुपयों की मांग की. जब पीड़ित ने पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने उनकी निजी बातें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया. पीड़ित ने डर के मारे 02 मई 2025 से 17 जनवरी 2026 के बीच कुल ₹23,50,000 आरोपी के खाते में जमा करवा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रिपोर्ट पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और फेसबुक अकाउंट के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची. पुलिस ने आरोपी कपीलदेव मेघवाल उर्फ बाबू मेघवाल निवासी अंबेडकर कॉलोनी, बाड़मेर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी 'आरती मीणा' नाम से फर्जी फेसबुक आईडी चलाता था. वह लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और फिर लड़की की आवाज में बात कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था. जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक विभिन्न लोगों से लगभग 50 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.

ऐश-ओ-आराम और नशे पर खर्च किए पैसे

पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ठगी की रकम का उपयोग अफीम के दूध और एमडी जैसे नशीले पदार्थों के सेवन तथा मौज-शौक के लिए करता था. उसने ठगी के पैसों से एक 'स्विफ्ट डिजायर' कार भी खरीदी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-