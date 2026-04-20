/डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मासूम का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया.

चाइल्ड लाइन की सूचना पर राजस्व विभाग, धम्बोला थाना पुलिस और सृष्टि सेवा संस्थान ने थाना क्षेत्र के नवाघरा चाड़ोली गांव में होने वाले एक बाल विवाह को ऐन वक्त पर पहुंचकर रुकवाया और बारात को बैरंग लौटाते हुए नाबालिग बालिका के माता पिता को पाबन्द किया.

एसडीएम विवेक गुर्जर ने कहा...

जिले के सीमलवाडा एसडीएम विवेक गुर्जर ने बताया कि आज बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित चाइल्ड लाइन को सूचना प्राप्त हुई थी कि चाड़ोली पंचायत के नवाघरा गांव में एक नाबालिग बालिका का विवाह संपन्न होने जा रहा है.

शादी होने की थी तैयारी

सूचना मिलते ही हल्का पटवारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से हिमांशु जैन, सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक सुरेंद्र ढोली, धम्बोला थाना के उपनिरीक्षक सकाराम जी, एएसआई चेतनलाल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां सागवाड़ा क्षेत्र से बारात पहुंच चुकी थी और शादी होने की तैयारी थी.

टीम ने दूल्हे और दुल्हन दोनों के दस्तावेज मंगवाए. दस्तावेज जांच में दूल्हे की उम्र 23 साल पाई गई जबकि दुल्हन की उम्र करीब 16 साल मिली. इधर दुल्हन के नाबालिग मिलने पर प्रशासन ने तुरंत विवाह रुकवा दिया. वहीं, बारात को बैरंग लौटा दिया. इसके साथ ही प्रशासन ने दुल्हन के माता-पिता को समझाइश की और बालिका के 18 साल पूर्ण होने के बाद ही शादी करवाने के लिए पाबंद किया गया.

4 नाबालिग बालिकाओं का रुकवा बाल विवाह

वहीं, जहाजपुर अक्षय तृतीया के साथ ही नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों का सीजन शुरू हो गया है. हर तरफ मांगलिक कार्यक्रम की धूम मची हुई है. इसी बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए शक्करगढ़ थाना पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है.

शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खेजडिया जोजर में बाल विवाह की सूचना पर थाना प्रभारी पूरणमल मीणा व गिरदावर नन्‍द सिहं व पटवारी पटवार हल्‍का जोजर इस्‍लाम मोहम्‍मद द्वारा 4 नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रुकवा कर परिजनों को पाबंद किया गया.

थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि दुर्गालाल पिता कल्‍याण बलाई, कालु पिता भंवर लाल बलाई,प्रहलाद पिता भंवरलाल बलाई निवासी खेजडिया जोजर थाना शक्‍करगढ मे कालु लाल बलाई की पुत्री हन्‍सा बलाई व जिया बलाई व दुर्गालाल बलाई की पुत्री बन्‍टी बलाई व प्रहलाद बलाई की पुत्री अनिता बलाई नाबालिग होने से उनका बाल विवाह रुकवाकर ग्रामीणों और मोतबिर व्‍यक्‍तियों के समक्ष समझाइस कर सभी को बाल विवाह नहीं करने हेतु पाबंद किया गया.