Dungarpur News: मोटर पार्ट्स की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी, कंटेनर चालक अरेस्ट

Dungarpur News: जिले में एसपी मनीष कुमार की ओर से चलाये जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने राजस्थान- गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक बंद बोडी कंटेनर से 50 लाख रुपये की अवैध शराब बरामद की है. मोटर पार्ट्स की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.



एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसी के तहत राजस्थान- गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी और रतनपुर चौकी प्रभारी गोविन्द सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बॉर्डर पर नाकाबंदी शुरू की.

इस दौरान उदयपुर से आने वाले गाड़ियों की तलाशी ली गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की. लेकिन वह सही जवाब नहीं दे सका. इस पर पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से शराब के कार्टन भरी हुई थी, जिसे लेकर चालक के पास कोई कागजात भी नहीं मिले. पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया है.

Trending Now

शराब को कंटेनर से उतारकर गिनती की गई तो उसमें 439 पेटी शराब मिली, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने शराब तस्करी करते ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस तस्कर से शराब को कहां से गुजरात में किन ठिकानों पर तस्करी कर ले जा रहे थे, इस बारे में पूछताछ कर रही है. बिछीवाड़ा पुलिस ने एक दिन पहले कल सोमवार को भी अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख की शराब से भरे ट्रक को जब्त किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-