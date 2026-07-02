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डूंगरपुर में पुलिया निर्माण पर घटिया काम के आरोप, ग्रामीणों ने उठाए बड़े सवाल

डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में धंबोला मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बन रही पुलिया के निर्माण कार्य पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं. लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और पुलिया को तकनीकी मानकों के विपरीत संकरा बनाया जा रहा है. .
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 02, 2026, 05:29 PM|Updated: Jul 02, 2026, 05:29 PM
डूंगरपुर में पुलिया निर्माण पर घटिया काम के आरोप, ग्रामीणों ने उठाए बड़े सवाल
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में धंबोला मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चल रहे पुलिया के नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता करने, पुलिया को संकरा बनाने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं. लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण कार्य की जांच कर नियमानुसार पुलिया बनाने की मांग की है.

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नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण काम

सीमलवाड़ा कस्बे के धंबोला मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के समीप सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पुलिया का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने इसमें कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.

कस्बेवासियों का कहना है कि पुलिया निर्माण में लगाए जा रहे सीमेंट के बॉक्स की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है. साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर पुलिया को संकरा कर दिया गया है, जबकि सामने की ओर आवासीय मकानों के कारण पुलिया का स्तर ऊंचा कर दिया गया है. लोगों का कहना है कि इससे बरसात के दौरान जल निकासी प्रभावित होने के साथ-साथ आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह मार्ग घुमावदार होने के बावजूद पुलिया का निर्माण सड़क की डिजाइन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. संकरी पुलिया बनने से भविष्य में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है.

कस्बेवासियों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हो रहे इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है तथा कार्य केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है.

वहीं, विनोद शर्मा, प्रकाश सोनी, सुरेश भोई सहित कई स्थानीय नागरिकों ने विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने, गुणवत्ता की जांच करवाने और नियमानुसार और जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिया का निर्माण कराने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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