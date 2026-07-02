/डूंगरपुर में पुलिया निर्माण पर घटिया काम के आरोप, ग्रामीणों ने उठाए बड़े सवाल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में धंबोला मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चल रहे पुलिया के नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता करने, पुलिया को संकरा बनाने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं. लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण कार्य की जांच कर नियमानुसार पुलिया बनाने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण काम

सीमलवाड़ा कस्बे के धंबोला मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के समीप सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पुलिया का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने इसमें कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.

कस्बेवासियों का कहना है कि पुलिया निर्माण में लगाए जा रहे सीमेंट के बॉक्स की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है. साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर पुलिया को संकरा कर दिया गया है, जबकि सामने की ओर आवासीय मकानों के कारण पुलिया का स्तर ऊंचा कर दिया गया है. लोगों का कहना है कि इससे बरसात के दौरान जल निकासी प्रभावित होने के साथ-साथ आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह मार्ग घुमावदार होने के बावजूद पुलिया का निर्माण सड़क की डिजाइन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. संकरी पुलिया बनने से भविष्य में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है.

कस्बेवासियों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हो रहे इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है तथा कार्य केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है.

वहीं, विनोद शर्मा, प्रकाश सोनी, सुरेश भोई सहित कई स्थानीय नागरिकों ने विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने, गुणवत्ता की जांच करवाने और नियमानुसार और जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिया का निर्माण कराने की मांग की है.

