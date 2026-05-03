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BJP जिला कार्यालय में संगठन सशक्तीकरण पर मंथन, सोशल मीडिया और IT सेल को मजबूत करने पर जोर

Dungarpur News:  राजस्थान के डूंगरपुर जिले जिला नवीन कार्यालय में बैठक आयोजित की गई. बैठक में सोशल मीडिया एवं आईटी सेल को मजबूत करने की बात पर जोर दिया गया. 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 03, 2026, 08:32 PM|Updated: May 03, 2026, 08:32 PM
BJP जिला कार्यालय में संगठन सशक्तीकरण पर मंथन, सोशल मीडिया और IT सेल को मजबूत करने पर जोर
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भाजपा के जिला नवीन कार्यालय में रविवार को संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने को लेकर जिला संगठन प्रभारी जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई.
बैठक में वरिष्ठ नेताओं, जिले के सभी मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों, मीडिया, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के संयोजकों और सह-संयोजकों ने अलग-अलग सत्रों में भाग लेकर संगठन की मजबूती पर विस्तृत चर्चा की.

बैठक को संबोधित करते हुए संगठन प्रभारी जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संगठन की असली ताकत मंडल स्तर की सक्रियता से ही आती है. यदि मंडल कार्यकारिणी नियमित रूप से कार्य करेगी और प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तो संगठन स्वतः ही मजबूत बनेगा.
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक मंडल में प्रतिमाह बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच निरंतर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत विचारधाराओं और खेमेबाजी से ऊपर उठकर संगठन हित में कार्य करना चाहिए. निष्क्रिय पदाधिकारियों को या तो सक्रिय किया जाए या फिर नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाए. उन्होंने शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष बल दिया.

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सोशल मीडिया, मीडिया और आईटी सेल पर विशेष फोकस
बैठक में वर्तमान दौर में सोशल मीडिया, मीडिया और आईटी सेल की बढ़ती भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई. संगठन प्रभारी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन चुका है, जिसके जरिए संगठन की नीतियों, योजनाओं और गतिविधियों को आमजन तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है.
उन्होंने निर्देश दिए कि आईटी सेल को और अधिक सक्रिय बनाया जाए तथा हर स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए. सोशल मीडिया टीम को नियमित कंटेंट अपडेट, स्थानीय गतिविधियों का प्रचार-प्रसार और सकारात्मक छवि निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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