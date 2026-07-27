Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत

Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत

डूंगरपुर के वरदा थाना क्षेत्र में गोल आम्बा गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में 13वीं आरएसी बटालियन के हेड कांस्टेबल धुलसिंह चौहान, महिपाल सिंह और दिनेश रोत की मौत हो गई, जबकि संदीप रोत घायल हो गया और उसका इलाज डूंगरपुर अस्पताल में जारी है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Jul 27, 2026, 04:50 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 04:50 PM IST
Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र में गोल आम्बा गांव के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार आरएसी के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगो की मौत हो गई. वहीं, घायल एक अन्य युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जिले के वरदा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वरदा निवासी दिग्विजय सिंह चौहान की ओर से रिपोर्ट दी गई है. इसमें बताया कि उसके पिता धुलसिंह 13वी आरएसी बटालियन में हेड कांस्टेबल है, वे ड्यूटी से वापस घर लौट रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों बाइकों का मारी टक्कर

परिवार में चाचा महिपाल सिंह भी उनके साथ थे. दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान आंतरी गोल आम्बा के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जोरदार टक्कर से वे दोनों बाइक समेत नीचे गिर गए.

उनके हाथ पैर ओर सिर में कई जगह चोटें आई. वहीं, बोलेरो का ड्राइवर बोलेरो को लेकर भागने लगा, जिस पर आगे जाते ही दूसरी बाइक को फिर से टक्कर मार दी. उस बाइक पर सवार दिनेश रोत निवासी तालाब फला हिराता ओर संदीप रोत निवासी बयोडा भी गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों घायलों को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए.

डॉक्टर ने जांच के बाद धुलसिंह चोहान ओर दिनेश रोत को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिपाल सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया. परिवार के लोग उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिपाल सिंह की भी मौत हो गई.

बोलेरो चालक के खिलाफ का केस दर्ज

घटना की सूचना पर वरदा थाना पुलिस भी मोर्चरी पहुंची, जहां घटना की जानकारी ली. दोनों शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए. वहीं, उदयपुर अस्पताल के मोर्चरी में एक शव को रखवाया. पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए है, जबकि बोलेरो चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

NEET विवाद पर डूंगरपुर में BJP का बड़ा हमला सांसद राजकुमार रोत से भी पूछे सवाल

शिक्षकों के तबादलों और जर्जर स्कूलों को लेकर BPVM का प्रदर्शन, राष्ट्रपति-राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

मानसून फीका, गर्मियों जैसी डिमांड, 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

राजस्थान के परिवहन निरीक्षक 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर, ऑल इंडिया फैडरेशन का समर्थन

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव, अब देरी पर बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम

Kotputli-Behror News: शाहजहांपुर टोल पर 30 लाख की अवैध शराब जब्त, गुजरात जा रही थी खेप

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

यूजीसी नियमों के विरोध में सीकर पहुंची करणी सेना की जनजागरण यात्रा, निकाला मशाल जुलूस

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

TAGS:
Dungarpur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत
Dungarpur news
2
Sikar news
3
Sawai Madhopur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan news