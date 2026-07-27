/Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र में गोल आम्बा गांव के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार आरएसी के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगो की मौत हो गई. वहीं, घायल एक अन्य युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जिले के वरदा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वरदा निवासी दिग्विजय सिंह चौहान की ओर से रिपोर्ट दी गई है. इसमें बताया कि उसके पिता धुलसिंह 13वी आरएसी बटालियन में हेड कांस्टेबल है, वे ड्यूटी से वापस घर लौट रहे थे.

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दोनों बाइकों का मारी टक्कर

परिवार में चाचा महिपाल सिंह भी उनके साथ थे. दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान आंतरी गोल आम्बा के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जोरदार टक्कर से वे दोनों बाइक समेत नीचे गिर गए.

उनके हाथ पैर ओर सिर में कई जगह चोटें आई. वहीं, बोलेरो का ड्राइवर बोलेरो को लेकर भागने लगा, जिस पर आगे जाते ही दूसरी बाइक को फिर से टक्कर मार दी. उस बाइक पर सवार दिनेश रोत निवासी तालाब फला हिराता ओर संदीप रोत निवासी बयोडा भी गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों घायलों को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए.

डॉक्टर ने जांच के बाद धुलसिंह चोहान ओर दिनेश रोत को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिपाल सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया. परिवार के लोग उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिपाल सिंह की भी मौत हो गई.

बोलेरो चालक के खिलाफ का केस दर्ज

घटना की सूचना पर वरदा थाना पुलिस भी मोर्चरी पहुंची, जहां घटना की जानकारी ली. दोनों शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए. वहीं, उदयपुर अस्पताल के मोर्चरी में एक शव को रखवाया. पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए है, जबकि बोलेरो चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

