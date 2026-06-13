/डूंगरपुर में भाई-बहन की मौत पर हंगामा, 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पालबड़ा गांव में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार चचेरे भाई- बहन की मौत के मामले आज दूसरे दिन शनिवार को हंगामा बढ़ गया.
मुआवजे ओर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर आक्रोशित लोग आज कलेक्ट्री के सामने धरने पद बैठ गए. चौरासी से बीएपी विधायक अनिल कटारा ओर नेता धरने पर पहुंचे ओर रोडवेज ड्राइवर पर लापरवाही के आरोप लगाए. इस बीच बीएपी नेताओं ओर प्रशासन के बीच मांगो को लेकर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है. ऐसे में लोग धरने पर डटे हुए हैं.
सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक रोडवेज बस उदयपुर से डूंगरपुर की तरफ आ रही थी. वहीं, बाइक सवार चचेरे भाई-बहन उदयपुर की तरफ जा रहे थे. इस दौरान डूंगरपुर से खेरवाड़ा रोड पर पालबड़ा गांव के पास रोडवेज की बस ओर बाइक के बीच टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक रास्तापाल हड़मतिया निवासी चंद्रकांत डामोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पीछे बैठी चचेरी बहन सरस्वती डामोर गंभीर घायल हो गई.
गंभीर रूप से घायल बहन को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद दोनों के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाये गए. वहीं, दोनों की मौत को लेकर आक्रोशित लोग आज शनिवार को कलेक्ट्री के सामने इकट्ठे हुए. युवक ओर युवती के परिजनों साथ ही चौरासी से बीएपी विधायक अनिल कटारा, बीएपी नेता कांतिलाल रोत समेत कई नेता धरने पर पहुंचे. रोडवेज ड्राइवर पर लापवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी.
वहीं, दोनों के परिवारजनों को एक-एक करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा दिलाने ओर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग करने लगे. इस बीच एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम ओर डीएसपी से मिला ओर अपनी मांगे बताई, लेकिन प्रशासन सरकारी नियमों के अनुसार हो मुआवजा देने पर अड़ा है.
वहीं, लड़की के पिता के पहले नौकरी में होने के साथ ही लड़की की मौत पर किसी तरह की नौकरी का प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया. ऐसे में अभी कोई समझौता नहीं हो सका है. वहीं, बीएपी नेता भी परिवार के लोगो के साथ धर पर डटे हुए हैं.
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