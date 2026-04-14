Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

देशभर में साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, अश्लील फोटो दिखाकर ठगते रुपये

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाडा में  पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुई. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 14, 2026, 04:51 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 04:51 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का 400 साल पुराना वो किला,जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं पाया!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान का 400 साल पुराना वो किला,जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं पाया!

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये
8 Photos
rajasthan tarbandi yojana

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

राजस्थान में हादसों का 'Black Tuesday', उदयपुर से लेकर झुंझुनूं तक भीषण दुर्घटनाएं, 8 की मौत, दर्जनों घायल
5 Photos
Rajasthan Road Accident

राजस्थान में हादसों का 'Black Tuesday', उदयपुर से लेकर झुंझुनूं तक भीषण दुर्घटनाएं, 8 की मौत, दर्जनों घायल

इस तरह बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल ये मारवाड़ी लजीज डिश, टेस्ट ऐसा कि हर सब्जी लगे फीकी
7 Photos
Rajasthan famous food

इस तरह बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल ये मारवाड़ी लजीज डिश, टेस्ट ऐसा कि हर सब्जी लगे फीकी

देशभर में साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, अश्लील फोटो दिखाकर ठगते रुपये

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाडा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं. आरोपी देशभर के लोगों को फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले में लगातार 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' चलाया जा रहा है. इसी के तहत सागवाड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली कि भासोर से बनकोड़ा रोड पर कुछ लोग मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे है.

सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस एवं जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर भासौर-बनकोड़ा रोड स्थित तालाब के पास के पास पहुंची. पुलिस ने घेरा डालकर 6 युवकों को पकड़ लिया.
वहीं, उनके मोबाइल की जांच की, जिसमे सोशल मीडिया, एप व खातो की डिटेल चेक की गई तो पाया गया कि सभी युवक फर्जी एस्कोर्ट सर्विस का कार्य कर देशभर में लोगों को लड़कियों के अश्लील फोटो भेजकर साइबर ठगी को अंजाम देते है और फर्जी खातों में ठगी की राशि ऐठना पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिस पर पुलिस ने मामले में मुकेश पुत्र नानजी पाटीदार निवासी बोडीगामा छोटा, मुकेश पुत्र मोगजी पाटीदार निवासी बोड़िगामा बड़ा, लालजी पाटीदार निवासी लौकियां बनकोडा, पंकज पाटीदार निवासी लौकियां बनकोडा , पियूष पटेल निवासी रायणा और कमलेश पाटीदार निवासी गामड़ी देवकी को गिरफ्तार किया.

आरोपी मोबाइल फोन से लोगों से संपर्क कर खुद की पहचान बदलकर एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा देते थे. आरोपी विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अश्लील फोटो भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. इसके बाद एडवांस पेमेंट के नाम पर फर्जी खातों में पैसे डलवाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news