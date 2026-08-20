/Dungarpur: चित्रकूट धाम हॉस्टल पर रात में बरसने लगे पत्थर, डरकर अंदर भागे कर्मचारी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने गैलन गांव में चित्रकूट परियोजना हॉस्टल पर पथराव करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

आरोपी ने पूछताछ में जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में हॉस्टल पर पथराव करना कबूल किया है. पथराव में हॉस्टल भवन की टीन में छेद हो गए और जालियों को भी नुकसान पहुंचा. घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी और कर्मचारी डर गए थे.

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हॉस्टल के पीछे गाली-गलौज करते हुए किया तेज पथराव

धंबोला थानाधिकारी चन्द्रशेखर किलानिया ने बताया कि 13 अगस्त को हॉस्टल प्रमुख अंबालाल गमेती ने रिपोर्ट दी थी कि चित्रकूट परियोजना गैलन के धोदरा में चल रही है. यहां 10 विद्यार्थी और परियोजना से जुड़े 4 कर्मचारी रहते हैं. 12 अगस्त की रात के समय अज्ञात बदमाशों ने हॉस्टल भवन के पीछे से गाली-गलौज करते हुए तेज पथराव किया.

बदमाशों ने की दरवाजा तोड़ने की कोशिश

इससे भवन की टीन और जालियों को नुकसान पहुंचा. बाहर सो रहा एक कर्मचारी पथराव की वजह से भागकर भवन के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया. बदमाशों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई और टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए संदिग्धों पर निगरानी रखी गई.

जमीन को लेकर हुआ था विवाद

जांच के दौरान पुलिस ने गैलन निवासी दिनेश पुत्र हकरा कटारा को डिटेन कर लिया. पूछताछ में उसने जमीन विवाद को लेकर 12 अगस्त की रात शराब के नशे में हॉस्टल के पीछे से पथराव करना कबूल लिया.

उसने बताया कि चित्रकूट धाम परियोजना करीब 15 बीघा जमीन पर बनाई जा रही है. जमीन की एक तरफ राजेंद्र पाटीदार, दूसरी तरफ जंगलात और तीसरी तरफ सविता पत्नी हकरा कटारा की जमीन है. परियोजना के निर्माण के समय जमीन को लेकर विवाद हुआ था.

इसके बाद में ग्रामीणों की बीच बचाव करते हुए करीब डेढ़ से दो बीघा जमीन छोड़कर रास्ता भी दिया था. संस्था ने शेष जमीन पर बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए जेसीबी से सफाई शुरू कराई और पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए. बाउंड्री का काम शुरू होने से पशुओं के चारे की व्यवस्था को लेकर वह नाराज था. इसी नाराजगी में उसने शराब के नशे में हॉस्टल के पीछे से पथराव कर दिया. घटना के बाद आरोपी करीब दो दिन तक अपनी मौजूदगी छिपाता रहा और मौका देखकर अहमदाबाद चला गया था. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.