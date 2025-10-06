Zee Rajasthan
डूंगरपुर में धीमे काम पर कलेक्टर का एक्शन, अब दीपावली से पहले पूरा होगा हर अधूरा प्रोजेक्ट!

Rajasthan News: डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली. उन्होंने बजट घोषणाओं और धीमे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और एवीएनएल विभागों को दीपावली से पहले रखरखाव कार्य पूरे करने को कहा गया.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाए, खासकर उन कार्यों में जिनकी प्रगति धीमी है.

विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं पर जोर
कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए:

पीएचईडी (PHED) विभाग: पेयजल वितरण व्यवस्था, हैंडपंप और ट्यूबवेल की स्थिति की समीक्षा करते हुए डिविजन-वाइज प्रगति रिपोर्ट मांगी.

पीडब्ल्यूडी (PWD): बजट घोषणाओं के तहत चल रहे कार्यों, खासकर नान पैचेबल और पैचेबल सड़क कार्यों तथा अटल गौरव पथ की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. एसडीआरएफ (SDRF) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई.

एवीएनएल विभाग: कलेक्टर ने दीपावली से पहले ही मेंटेनेंस (रखरखाव) का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, कृषि कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने और पीएम सूर्य घर योजना के तहत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की.

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय पर फोकस
बैठक में सामाजिक कल्याण और बुनियादी सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया:

शिक्षा विभाग: जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के एस्टीमेट (अनुमानित लागत) सहित प्रस्ताव तुरंत भिजवाने को कहा गया.

जल संसाधन विभाग: सभी बांधों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तिथि-वार भेजने के निर्देश दिए गए.

चिकित्सा विभाग: अस्पताल में चल रहे सिविल कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया गया.

टीएडी विभाग: आदि कर्म योगी योजना की प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग: छात्रावासों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.

सहकारिता विभाग: सहकार सदस्यता अभियान का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया.

ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई
कलेक्टर ने बैठक में ई-फाइल, ई-डाक जैसे ई-गवर्नेंस (e-governance) साधनों के उपयोग की जानकारी ली. साथ ही, संपर्क पोर्टल पर आने वाले मामलों के निस्तारण, एवरेज डिस्पोजल टाइम और एवरेज सेटिस्फेक्शन रेट (औसत संतुष्टि दर) की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को इसमें सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

