ईरान-इजरायल युद्ध के बीच कमर्शियल गैस सप्लाई हुई बंद, डूंगरपुर में कारोबार ठप होने की कगार पर

Dungarpur News:  ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब राजस्थान में भी दिखने लगा है. पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी डीलर्स को एक संदेश जारी कर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करने को कहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 10, 2026, 02:56 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 02:56 PM IST

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच कमर्शियल गैस सप्लाई हुई बंद, डूंगरपुर में कारोबार ठप होने की कगार पर

Dungarpur News: मिडिल ईस्ट में गहराते ईरान-इजरायल युद्ध का वैश्विक असर अब राजस्थान तक पहुंचने लगा है. युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच तेल कंपनियों ने बड़ा कदम उठाया है. पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी डीलर्स को एक संदेश जारी कर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अगले आदेश तक रोक (ब्रेक) लगा दी है.

व्यापार जगत में मचा हड़कंप

तेल कंपनियों के इस अचानक आए संदेश ने व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया है. खासकर होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. डूंगरपुर जिले में भी डीलर्स को मैसेज मिलने के बाद सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी गई है.

रोजाना 4 कमर्शियल सिलेंडर की खपत
ज़ी मीडिया की टीम ने इस संकट का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए डूंगरपुर शहर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक किया. वहां के हालात काफी चिंताजनक नजर आए. रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि उनके यहां रोजाना 4 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है. वर्तमान में उनके पास केवल आज भर का स्टॉक बचा है.

कंपनियों के अगले आदेश पर टिकी नजर

संचालकों का कहना है कि यदि कल तक नई सप्लाई नहीं मिली, तो उन्हें अपना किचन मजबूरन बंद करना पड़ेगा, जिससे पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा. शादियों और त्योहारों के इस सीजन में कैटरिंग और हलवाइयों के पास पहले से ही कई ऑर्डर बुक हैं. ऐसे में कमर्शियल गैस की किल्लत न केवल व्यापारियों का आर्थिक नुकसान करेगी, बल्कि आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब बनेगी. फिलहाल सभी की नजरें तेल कंपनियों के अगले आदेश पर टिकी हैं.

बुकिंग का अंतराल 25 से 30 दिन
वहीं, एक तरफ तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल 25 से 30 दिन कर दिया है.ऐसे में राजस्थान में पर्यटन और खान-पान उद्योग बड़ी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा है. ऐसे में कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. कोट, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों की बड़ी मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट में रोजाना बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस की खपत होती है.
