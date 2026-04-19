/Dungarpur: शादी के माहौल में खूनी संघर्ष, बैल ढूंढने गए युवक पर चाकू से हमला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा गांव में एक शादी में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बैल को ढूंढने निकले एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक की पीठ पर चाकू से गहरा वार लगा है, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.
मामले के अनुसार, चुंडावाड़ा निवासी पंकज बलात अपने ही गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था. शादी की रस्में चल रही थीं और मंडप का माहौल था, तभी अचानक एक बैल खूंटे से रस्सी तुड़ाकर भाग निकला. बैल को पकड़ने के लिए गांव के कई लोग पीछे दौड़े, जिनमें पंकज भी शामिल था. बैल को तलाशते समय रास्ते में गांव के ही कुछ अज्ञात बदमाशों ने पंकज को घेर लिया.
बदमाशों ने पहले युवक के साथ लात-घूसों से जमकर मारपीट की और फिर अचानक चाकू से उसकी पीठ पर वार कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. खून से लथपथ हालत में घायल पंकज को बिछीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.
वहां, प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रेफर किया गया. वर्तमान में घायल युवक का जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उपचार चल रहा है. हालांकि अभी तक मामले की कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी गई है.
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डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में लिमडी गांव के पास दो बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटा घायल हो गया. घायल को भर्ती करवाया गया है.
चौरासी थाना पुलिस के अनुसार नयागांव सुराता निवासी कल्पेश डामोर ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पिता दिनेश डामोर के साथ मोटरसाइकिल पर ऑतरी की ओर जा रहे थे. बाइक उसके पिता चला रहे थे और वे सड़क किनारे धीमी गति से अपनी साइड में चल रहे थे.
इसी दौरान लिमडी के पास सुराता रोड पर पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए, जिससे दिनेश डामोर के सिर में गंभीर चोट आई. घायल को तत्काल निजी गाड़ी की मदद से पीएचसी ऑतरी लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उसे सागवाड़ा के जनरल अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान दिनेश डामोर की मौत हो गई. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों ने दुर्घटना के लिए आरोपी बाइक चालक को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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