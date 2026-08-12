/डूंगरपुर में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, मानगढ़ धाम और आदिवासी बयान पर BJP को घेरा

Dungarpur News: मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देने और 'विश्व आदिवासी दिवस' पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के विरोध में डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर में बाइक रैली निकली गई. वही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया.

इसके साथ ही एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपकर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने व आदिवासी दिवस पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से माफी मांगने की मांग की है.

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मदन राठौड़ के बयान का विरोध

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देने व 'विश्व आदिवासी दिवस' पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए. इसके बाद कांग्रेस कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई.

बारिश के बीच बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर कांग्रेसियों ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देने व विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया.

गणेश घोघरा ने कहा…

इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने कहा कि हाल ही में संसद में नागौर सांसद द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. गणेश घोघरा ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक स्थल नहीं, बल्कि 1500 से अधिक भील आदिवासियों की शहादत और जलियांवाला बाग से भी बड़े नरसंहार का साक्षी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आदिवासियों के इस महान बलिदान और ऐतिहासिक योगदान को भूलने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, इस मौके पर विधायक गणेश घोगरा ने 'विश्व आदिवासी दिवस' को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की गई टिप्पणी पर निशाना साधा.

'भेड़चाल' बताने के बयान का विरोध

उन्होंने मदन राठौड़ द्वारा आदिवासी दिवस को 'भेड़चाल' बताने के बयान पर आदिवासी समाज और उनके नेताओं ने कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता इसे 'भेड़चाल' और 'विदेशी' बता रहे हैं. एक तरफ जहां उनकी ही पार्टी के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी भीलों के घर जाकर भीली ड्रेस पहनकर आदिवासी दिवस की बधाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज एकजुट होकर अपनी परंपरा, वेशभूषा और संस्कृति का संरक्षण करना चाहता है, लेकिन बीजेपी नेताओं को इससे तकलीफ हो रही है.

यदि वे बधाई नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन आदिवासी समाज के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मदन राठौड़ को अपने इस अमर्यादित बयान के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए. यदि वे माफी नहीं मांगते हैं, तो आने वाले चुनाव व सही समय पर जनता इसका करारा जवाब देगी.

