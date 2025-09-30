डूंगरपुर में पुलिस हिरासत कांड! आदिवासी समाज का गुस्सा उफान पर, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: डूंगरपुर में हिरासत में लिए गए युवक दिलीप अहारी की तबीयत बिगड़ने पर बवाल मचा है. आदिवासी समाज के धरने में सांसद राजकुमार रोत भी शामिल हुए और आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने व 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक दिलीप अहारी की तबीयत बिगड़ने का मामला तूल पकड़ गया है. इस घटना के विरोध में पिछले तीन दिनों से आदिवासी समाज के लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं. आज, मंगलवार को, यह विरोध कलेक्ट्रेट पर अपने चरम पर पहुंच गया, जहां सांसद राजकुमार रोत भी धरना स्थल पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
पुलिस हिरासत में बिगड़ी तबियत
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दोवड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार को देवसोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप अहारी को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दिलीप की तबियत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया. युवक की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही परिवार और गांव के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.
आंदोलन का बढ़ता दायरा
पुलिस पर मारपीट के आरोप के बाद, यह मामला एक बड़े आंदोलन में बदल गया. सबसे पहले, आसपुर विधायक उमेश डामोर अपने समर्थकों के साथ दोवड़ा थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद, सोमवार को दोवड़ा तिराहे पर रास्ता जाम करने का प्रयास किया गया, जहां सराडा डीएसपी चांदमल सिंघारिया की कार पर पथराव और तोड़फोड़ भी हुई. सोमवार शाम से ही विधायक और उनके समर्थक कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए. आज तीसरे दिन, सांसद राजकुमार रोत भी इस विरोध में शामिल हो गए.
आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग
सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा निशाना साधा और आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर युवक दिलीप अहारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और एक करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए. यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
