भविष्य के साथ खिलवाड़? डूंगरपुर में खेल चयन को लेकर मचा बवाल...

Rajasthan News:  डूंगरपुर में खिलाड़ियों के चयन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवा शक्ति संगठन और सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर योग्य खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 29, 2025, 06:08 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 06:08 PM IST

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, युवा शक्ति संगठन, आदिवासी समाज और सर्व समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच की मांग की है.

पक्षपात और मनमानी का आरोप
कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, उन्हें मनमानी तरीके से बाहर कर दिया गया है. उनका कहना है कि चयन कमेटी और निर्णायकों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाते हुए अयोग्य और कम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर लिया. इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई से उन योग्य खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर अपने जिले का नाम रोशन किया था.

भविष्य के साथ खिलवाड़
इस कथित गड़बड़ी से खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों में भारी गुस्सा और निराशा है. उनका मानना है कि इस तरह के पक्षपात से न केवल खेल भावना को ठेस पहुंचती है, बल्कि भविष्य में योग्य प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा. यह मामला सिर्फ खेल के नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि मेहनत और प्रतिभा के अपमान का भी है, जिसने पूरे खेल जगत में हलचल मचा दी है.

कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की. उन्होंने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस पूरे चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जब तक योग्य खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या योग्य खिलाड़ियों को उनका हक मिल पाएगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

