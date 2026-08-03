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डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार

डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. गोपाल पाटीदार अपनी दुकान पर बैठा था, तभी बड़े भाई रतनलाल की पत्नी राधा वहां पहुंचकर गाली-गलौज करने लगी. कुछ देर बाद रतनलाल भी मौके पर आया और दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 03, 2026, 08:33 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 08:33 PM IST
डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में दोपहर के समय हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई. जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही दुकानदार छोटे भाई के सिर पर लोहे के सरिया से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, वारदात के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया.

दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार गोपाल पाटीदार निवासी फॉलोज अपने घर के आगे ही दुकान पर बैठा हुआ था. गोपाल पाटीदार का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो जाने के बाद से अकेला रहता था. दोपहर करीब 1 बजे वह दुकान पर बैठा था, उसी समय उसके बड़े भाई रतनलाल पाटीदार की पत्नी राधा गाली-गलौज करते हुए दुकान पर आई.

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सिर पर दे मारा लोहे का सरिया
इसी समय रतनलाल पाटीदार भी वहां आ गया और अपने छोटे भाई गोपाल से लड़ाई झगड़ा करने लगा. रतनलाल ने अपने छोटे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और गुस्से में आकर लोहे के सरिया से सिर पर हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई लहूलुहाल होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. वहीं, घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई रतनलाल पाटीदार मौके से फरार हो गया. सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
इसके बाद शव जिला डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते लंबे समय से लड़ाई चल रही थी. इसी के चलते यह हत्या की वारदात हुई. फिलहाल पुलिस आरोपी बड़े भाई की तलाश कर रही है.

जयपुर में भी जमीनी विवाद के लिए खूनी संघर्ष
इधर, जयपुर जिले के जोबनेर थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी.

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें मोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जोबनेर थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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