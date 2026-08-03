/डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में दोपहर के समय हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई. जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही दुकानदार छोटे भाई के सिर पर लोहे के सरिया से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, वारदात के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया.

दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार गोपाल पाटीदार निवासी फॉलोज अपने घर के आगे ही दुकान पर बैठा हुआ था. गोपाल पाटीदार का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो जाने के बाद से अकेला रहता था. दोपहर करीब 1 बजे वह दुकान पर बैठा था, उसी समय उसके बड़े भाई रतनलाल पाटीदार की पत्नी राधा गाली-गलौज करते हुए दुकान पर आई.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर पर दे मारा लोहे का सरिया

इसी समय रतनलाल पाटीदार भी वहां आ गया और अपने छोटे भाई गोपाल से लड़ाई झगड़ा करने लगा. रतनलाल ने अपने छोटे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और गुस्से में आकर लोहे के सरिया से सिर पर हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई लहूलुहाल होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. वहीं, घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई रतनलाल पाटीदार मौके से फरार हो गया. सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

इसके बाद शव जिला डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते लंबे समय से लड़ाई चल रही थी. इसी के चलते यह हत्या की वारदात हुई. फिलहाल पुलिस आरोपी बड़े भाई की तलाश कर रही है.

जयपुर में भी जमीनी विवाद के लिए खूनी संघर्ष

इधर, जयपुर जिले के जोबनेर थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी.

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें मोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जोबनेर थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है.

