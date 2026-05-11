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Dungarpur: बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी सिर पर दे मारी लोहे की रॉड, कर डाली हत्या

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर डाली. झगड़े में लोहे की रॉड से महिला के सिर पर हमला कर दिया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 11, 2026, 06:25 PM|Updated: May 11, 2026, 06:25 PM
Dungarpur: बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी सिर पर दे मारी लोहे की रॉड, कर डाली हत्या
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र की बिलिया बडगामा पंचायत के राजपुर गांव में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी. झगड़े के दौरान आवेश में आकर लोहे की रॉड से महिला के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी वही मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के ओबरी थानाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि राजपुर गांव निवासी शांतिलाल भगोरा पिछले 20 साल से बाहर रहकर मजदूरी करता था. पिछले 5 माह से घर पर था. आज सुबह उसका छोटा भाई फाइनेंसकर्मी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ चला गया था.
जीवतराम के जाने के बाद शांतिलाल जीवतराम के कमरे में घुसा और जीवतराम की पत्नी प्रमिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. महिला के चिल्लाने पर घर के अन्य लोग दौड़कर आए लेकिन प्रमिला की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना की सूचना पर ओबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर घटना स्थल का जायजा लिया.

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वहीं, एफएसएल की टीम ने भी मौके पर साक्ष्य जुटाए. इधर पुलिस की सुचना पर मृतका का पीहर पक्ष भी मौके पर पहुंचा और हंगामा खड़ा कर दिया. काफी घंटो की समझाइश के बाद पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा. पुलिस ने आरोपी जेठ शांतिलाल को डिटेन कर लिया है. हालांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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प्रतापगढ़ जिले के मनोहरगढ़ गांव में युवक के साथ मारपीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप-10 सूची में शामिल वांछित आरोपी रामलाल पिता नारूलाल उर्फ नारायण मीणा निवासी महुडी खेड़ा मनोहरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिस से बचने के लिए जंगल में छिपा हुआ था और पीछा किए जाने पर करीब 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नीचे उतारकर गिरफ्तार किया गया.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर थानाधिकारी शंभु सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पुलिस के अनुसार, 3 मई को हथनीकुड़ी निवासी भेरूलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 2 मई को वह अपने दोस्त आनंद मीणा और दिलीप मीणा के साथ मोटरसाइकिल से मनोहरगढ़ गया था. वहां, रामा मीणा और उसके परिजनों ने दिलीप मीणा को पकड़कर उसके साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. गंभीर चोटों के कारण दिलीप बेहोश हो गया था.

घटना के बाद घायल दिलीप मीणा को उपचार के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए जांच तेज कर दी. पुलिस ने मोबाइल फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाकर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें गठित की.
जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रामलाल मनोहरगढ़ क्षेत्र के जंगल में छिपा हुआ है. इस पर पुलिस टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और जाम्बुखेड़ा गांव के पास एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया. काफी देर तक समझाइश और ग्रामीणों के सहयोग के बाद आरोपी को नीचे उतारकर हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच जारी है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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