/डूंगरपुर में सुबह उठते ही बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, कुछ घंटों में चली गई जान

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव ने एक बुजुर्ग की विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत हो गई. कल बुजुर्ग को उल्टियां होने पर परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं, विषाक्त सेवन को लेकर कारणों का पता नहीं लग सका है.

सदर थाना पुलिस के अनुसार, रामपुर निवासी कमलेश पुत्र हलिया मनात ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि 12 जून की रात वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के अंदर सोया हुआ था जबकि उसके पिता हलिया डूंगर मनात घर की पडसाल में सो रहे थे. 13 जून की सुबह उसके पिता ने आवाज लगाकर उसे बुलाया.

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कमलेश ने बताया कि जब वह और उसकी मां भगवती मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसके पिता उल्टियां कर रहे थे, उनके मुंह से किसी दवाई की बदबू आ रही थी. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल प्राइवेट गाड़ी से जिला अस्पताल डूंगरपुर लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ. इलाज के दौरान देर रात उनकी मृत्यु हो गई. मौत के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं, विषाक्त सेवन के कारणों का पता नहीं लग सका है. सदर थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पोस्टमार्टम को लेकर कार्रवाई की जा रही है.

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डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवसोमनाथ फला धारियावाड़ा गांव में एक 12 वर्षीय बालक की कुएं में गिरने और पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जिले के दोवड़ा थाने के हेड कांस्टेबल बंशीलाल ने बताया कि देवसोमनाथ निवासी लीलाराम अहारी ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा बेटा 12 वर्षीय मनोहर घर के पास खेलते-खेलते अचानक कुएं में गिर गया, जिस पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई औ परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से मनोहर को कुएं से बाहर निकाला.

वहीं, डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.