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Dungarpur: पिता ने किया बेटे और उसके दोस्तों पर तलवार- सरियों से किया जानलेवा हमला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने बेटे और उसके दोस्तों पर तलवार- सरियों से जानलेवा हमला किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 11, 2026, 08:42 PM|Updated: Jun 11, 2026, 08:42 PM
Dungarpur: पिता ने किया बेटे और उसके दोस्तों पर तलवार- सरियों से किया जानलेवा हमला
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाना क्षेत्र के साबली गांव में पंचायत प्रशासक द्वारा जमीनी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर सगे बेटे और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है.

हमले में बेटा और उसके एक दोस्त घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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आरोपियों ने गाड़ी आगे अड़ाकर विपिन को पकड़ा

डूंगरपुर जिले की बिछीवाडा थाना पुलिस के अनुसार साबली निवासी विपिन वरहात ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित विपिन अपने दोस्तों लोकेश और रौनक के साथ घर का सामान लेने गए थे.

रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण वे गाड़ी खड़ी कर पैदल तेल लेने जा रहे थे, तभी आरोपी सुरेश मनात अपनी अर्टिका कार से पहुंचा, जिसमें प्रार्थी के पिता व साबली पंचायत के प्रशासक लीलाराम वरहात, पूनम मनात और प्रियंका मनात सवार थे. आरोपियों ने गाड़ी आगे अड़ाकर विपिन को पकड़ लिया और सुरेश मनात ने तलवार से जानलेवा हमला किया.

सिर पर लोहे की रॉड से वार

बीच-बचाव करने आए दोस्त लोकेश के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया. हमले में विपिन व लोकेश घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़ित विपिन ने बताया कि आरोपी लीलाराम वरहात उसके सगे पिता हैं और वह उनकी पहली पत्नी का बेटा है.

जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके कारण सुनियोजित तरीके से यह जानलेवा हमला करवाया गया. इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
टोंक के लांबा हरि सिंह नगर पालिका के गुलगांव गांव में बुधवार रात को तेजाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया. ग्रामीण नौरत जांगिड़ ने बताया कि चोरों ने रात को तेजाजी मंदिर परिसर में लगे दो दान पात्रों को तोड़ करीब डेढ़ लाख नगदी और वजनी दो चांदी के छत्र चुरा ले गए.

घटना का सुबह पता चला जब पुजारी मंदिर पूजा करने पहुंचा सूचना पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. गौरतलब है कि मंदिर पर जिले समेत आसपास के जिले के दर्शनार्थियों का महीने में दोज और दशमी को अधिक तांता लगा रहता है‌.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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