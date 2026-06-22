Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

डूंगरपुर की एक महिला वकील, जो दिल्ली में रहकर न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, ने समाज के पंचों और मुखियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 11 गांवों के पंचों और नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 22, 2026, 03:02 PM|Updated: Jun 22, 2026, 03:02 PM
डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माड़ा गांव की निवासी और दिल्ली में रहकर न्यायिक सेवा (जुडिशियरी) की तैयारी कर रही एक महिला अधिवक्ता ने गांव और समाज के पंचों-मुखियों के खिलाफ प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार और 21 लाख रुपये का दंड (रंगदारी) मांगने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

पीड़िता ने बताया कि यह पूरा विवाद 10 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था, जब पीड़िता का भाई रिंकू उर्फ जितेंद्र लबाना और उसके दो दोस्त राजू व जमनालाल मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पुलिस नाकाबंदी देखकर भागने के दौरान तत्कालीन प्रोबेशनर थानाधिकारी ने उनका पीछा किया, जिसके बाद घबराहट में राजू और जमनालाल की एक बिना मुंडेर के कुएं में गिरने और डूबने से मौत हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे के बाद समाज के कुछ मुखियों ने आरोप लगाया कि रिंकू ने पुलिस के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है. समाज ने रिंकू का नार्को टेस्ट कराने की शर्त रखी. नार्को टेस्ट में रिंकू के खिलाफ कुछ न मिलने के बावजूद समाज के पंचों ने परिवार को दोबारा समाज में शामिल करने के बदले 21 लाख रुपये के दंड की मांग की. इस भारी सदमे के कारण पीड़िता के पिता प्रभुलाल लबाना और मामा बंशीलाल लबाना की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई.

लगातार जानलेवा हमले के भी लगाए आरोप
पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि वर्ष 2015 से लेकर अब तक उनका परिवार लगातार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा है और उन पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. रक्षाबंधन 2015 में मृतकों के परिजनों द्वारा पीड़िता के घर पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई. नवंबर 2016 में डूंगरपुर कॉलेज से घर लौटते समय पीड़िता के साथ अभद्रता और मारपीट की गई.

साल 2023 में पीड़िता की मां लसी देवी के साथ गंभीर मारपीट की गई. 17 जून 2026 को एक मृत्यु भोज के दौरान पीड़िता के चाचा तेजपाल और मां लसी देवी पर सार्वजनिक मार्ग पर लाठियों, पत्थरों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिससे वे बाल-बाल बचे.

11 गांवों के पंचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
पीड़िता ने बताया कि 11 गांवों माड़ा, गामड़ी, लोड़वाड़ा, बिछीवाड़ा, आड़ीवाली, मांडवी, मुंगाना, मोर, पादर आदि के पंचों के एक फैसले के कारण उनका परिवार पिछले 11-12 सालों से प्रताड़ना झेल रहा है. वर्तमान में पीड़िता दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और उसकी मां घर पर अकेली रहती है, जिनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है.

पीड़िता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कथित रूप से 'डायन' कहकर प्रताड़ित करने वाले, 21 लाख रुपये का अवैध दंड लगाने वाले और जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपियों पवन, सीमा, ईशा, भूरा, धनराज, अभिषेक आदि सहित 20-25 लोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

राजस्थान में RE-NEET 2026 शांतिपूर्ण सम्पन्न, फिजिक्स रहा चुनौतीपूर्ण, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सामान्य

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

बीकानेर पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर भयंकर बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

TAGS:
Dungarpur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग
Dungarpur news
2
jaipur news
3
Rajasthan news
4
jaipur news
5
Rajasthan Crime