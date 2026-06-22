/डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माड़ा गांव की निवासी और दिल्ली में रहकर न्यायिक सेवा (जुडिशियरी) की तैयारी कर रही एक महिला अधिवक्ता ने गांव और समाज के पंचों-मुखियों के खिलाफ प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार और 21 लाख रुपये का दंड (रंगदारी) मांगने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

पीड़िता ने बताया कि यह पूरा विवाद 10 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था, जब पीड़िता का भाई रिंकू उर्फ जितेंद्र लबाना और उसके दो दोस्त राजू व जमनालाल मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पुलिस नाकाबंदी देखकर भागने के दौरान तत्कालीन प्रोबेशनर थानाधिकारी ने उनका पीछा किया, जिसके बाद घबराहट में राजू और जमनालाल की एक बिना मुंडेर के कुएं में गिरने और डूबने से मौत हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे के बाद समाज के कुछ मुखियों ने आरोप लगाया कि रिंकू ने पुलिस के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है. समाज ने रिंकू का नार्को टेस्ट कराने की शर्त रखी. नार्को टेस्ट में रिंकू के खिलाफ कुछ न मिलने के बावजूद समाज के पंचों ने परिवार को दोबारा समाज में शामिल करने के बदले 21 लाख रुपये के दंड की मांग की. इस भारी सदमे के कारण पीड़िता के पिता प्रभुलाल लबाना और मामा बंशीलाल लबाना की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई.

लगातार जानलेवा हमले के भी लगाए आरोप

पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि वर्ष 2015 से लेकर अब तक उनका परिवार लगातार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा है और उन पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. रक्षाबंधन 2015 में मृतकों के परिजनों द्वारा पीड़िता के घर पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई. नवंबर 2016 में डूंगरपुर कॉलेज से घर लौटते समय पीड़िता के साथ अभद्रता और मारपीट की गई.

साल 2023 में पीड़िता की मां लसी देवी के साथ गंभीर मारपीट की गई. 17 जून 2026 को एक मृत्यु भोज के दौरान पीड़िता के चाचा तेजपाल और मां लसी देवी पर सार्वजनिक मार्ग पर लाठियों, पत्थरों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिससे वे बाल-बाल बचे.

11 गांवों के पंचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

पीड़िता ने बताया कि 11 गांवों माड़ा, गामड़ी, लोड़वाड़ा, बिछीवाड़ा, आड़ीवाली, मांडवी, मुंगाना, मोर, पादर आदि के पंचों के एक फैसले के कारण उनका परिवार पिछले 11-12 सालों से प्रताड़ना झेल रहा है. वर्तमान में पीड़िता दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और उसकी मां घर पर अकेली रहती है, जिनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है.

पीड़िता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कथित रूप से 'डायन' कहकर प्रताड़ित करने वाले, 21 लाख रुपये का अवैध दंड लगाने वाले और जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपियों पवन, सीमा, ईशा, भूरा, धनराज, अभिषेक आदि सहित 20-25 लोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.

