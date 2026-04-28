/Dungarpur News: मां की ममता हुई फिर शर्मसार, नाली में मिला कन्या भ्रूण

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भासौर गांव में मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया है.

गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास नाली में एक लावारिस कन्या भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नाली में पड़ा मिला एक भ्रूण

जिले के सागवाड़ा थाने के सीआई मनीष कुमार ने बताया कि टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि भासौर गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास नाली में एक भ्रूण पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

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डॉक्टर्स ने किया पोस्टमार्टम

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायत के माध्यम से आवश्यक कागजी कार्रवाई और पंचनामा तैयार कर भ्रूण को कब्जे में लिया गया. वहीं, इसके बाद पुलिस ने भ्रूण को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टर्स ने भ्रूण का पोस्टमार्टम किया तो सामने आया कि भ्रूण कन्या का है और करीब 4 से 5 माह का है.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

इधर, पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह भ्रूण किसका है और किन परिस्थितियों में इसे यहां छोड़ा गया. पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड भी देख रही है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सकें.

पुलिस का जांच जारी

भासौर में इस तरह की दर्दनाक घटना सामने आने के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश है. यह मामला मुख्य बाजार चौक के पास की, जहां श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर और श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

सजा का प्रावधान

भारत में भ्रूण को फेंकना या कन्या भ्रूण हत्या करना एक अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए विभिन्न कानूनों के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है. भारत में अब पुराने आईपीसी (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) प्रभावी हो गई है.