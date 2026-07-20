/डूंगरपुर में खुला पहला सरकारी आधार सेवा केंद्र, अब मिनटों में होंगे सभी काम!

Dungarpur News: भारत सरकार की ओर से आधार सेवा को आसान व ओर सुलभ बनाने के उद्देश्य से यूआईडीएआई की ओर से डूंगरपुर जिले में पहले सरकारी आधार सेवा केंद्र का शुभारम्भ हुआ. यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अविनाश अग्रवाल ने आधार सेवा केंद्र का शुभारम्भ किया.

इस केंद्र पर आधार कार्ड से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं-जैसे नया आधार बनवाना, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर और पता संशोधन सहित अन्य कार्य अब एक ही छत के नीचे तय शुल्क पर उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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पहले आधार सेवा केंद्र की शुरुआत

शहर के नवाडेरा मार्ग पर शुरू हुए आधार केंद्र पर यूआईडीएआई के अधिकारियों के साथ डूंगरपुर डीओआईटी के अधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर एक बच्चे का आधार कार्ड बनाकर आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की गई.

इस मौके पर यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अविनाश अग्रवाल ने बताया कि इस नए केंद्र पर 4 ऑपरेटर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे काम में तेजी आएगी और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. भीड़ से बचने और समय की बचत के लिए ऑनलाइन टोकन बुकिंग की भी विशेष व्यवस्था है.

बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त

नागरिक घर बैठे अपना समय (अप्पॉइंटमेंट) निर्धारित कर सकते हैं और तय समय पर आकर बिना लाइन में लगे अपना काम करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि एक ही छत के नीचे नागरिकों को निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमे बायोमेट्रिक अपडेट, नियमानुसार, 5 साल और 18 साल की उम्र से पहले बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त किया जाएगा. इसके अलावा डेमोग्राफिक अपडेट, आधार प्रिंट की सुविधा भी रहेगी.

नहीं काटने पड़ेंगे दूर-दराज के चक्कर

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही केंद्र पर आने वाले नागरिकों की सुविधा और किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए यूआईडीएआई की तरफ से एक सेंटर मैनेजर और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक ऑपरेशन मैनेजर हमेशा उपस्थित रहेंगे. इस केंद्र के खुलने से डूंगरपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार सुधार से जुड़े जटिल कार्यों के लिए दूर-दराज के चक्कर नहीं काटने होंगे.