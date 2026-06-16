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डूंगरपुर में लग्जरी कार से पकड़ी 5 लाख की अंग्रेजी शराब, जा रही थी उदयपुर से गुजरात

डूंगरपुर जिले की डीएसटी टीम ने सदर थाना क्षेत्र के मोतली मोड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी क्रेटा कार से करीब 5 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर से गुजरात की ओर शराब की खेप तस्करी कर ले जाई जा रही है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 16, 2026, 04:25 PM|Updated: Jun 16, 2026, 04:25 PM
डूंगरपुर में लग्जरी कार से पकड़ी 5 लाख की अंग्रेजी शराब, जा रही थी उदयपुर से गुजरात
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की जिला स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने सदर थाना क्षेत्र में राजस्थान-गुजरात हाइवे पर मोतली मोड में एक लग्जरी कार से अवैध शराब पकड़ी है. कार से 5 लाख की शराब बरामद की गई. वहीं, तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे. शराब की खेप को तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे.

जिलेभर में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए डीएसटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी के तहत में टीम को सूचना मिली कि उदयपुर से गुजरात की ओर जा रहे नेशनल हाईवे पर एक क्रेटा कार में अवैध रूप से शराब की खेप ले जाई जा रही है.

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सूचना पर हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की गई
सूचना की पुष्टि होने डीएसटी टीम ने सदर थाना सर्किल क्षेत्र में मोतली मोड़ के पास हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की. कुछ देर बाद टीम को एक गुजरात नंबर की सफेद रंग की क्रेटा कार आती दिखाई दी.

कुल 58 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद
पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कार को मोड़कर सर्विस रोड की ओर तेज गति से भगा दिया. टीम ने पीछा किया तो चालक एक ढाबे के पीछे कार खड़ी कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली. गिनती करने पर वाहन में विभिन्न ब्रांड की कुल 58 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई.

पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर कार्रवाई के लिए सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. जांच में सामने आया है कि शराब की खेप गुजरात ले जाई जा रही थी. इस कार्रवाई में डीएसटी टीम के मोहनपाल सिंह, भंवरसिंह, मगन, जितेंद्र, आशीष व अन्य पुलिसकर्मियों ने शामिल रहे.

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक वर्ष से फरार चल रहे जानलेवा हमले के आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ लूट, पॉक्सो और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं.

ये था पूरा मामला
जिले के एसआई भरत कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल 2025 को एक महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि दीपक खटीक और उसके साथी विपुल ने उसकी पुत्री और बहू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था. इसी बात को लेकर 22 अप्रैल 2025 को सिंटेक्स पेट्रोल पंप के पास आरोपियों ने उसके पुत्र जयकिशन पर लाठी से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं.

बीच-बचाव होने पर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे. गंभीर रूप से घायल जयकिशन को पहले डूंगरपुर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए गुजरात के हिम्मतनगर रेफर किया गया था. घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था तथा पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था.

लूट, अपहरण, दुष्कर्म के कई मामले दर्ज
पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अहमदाबाद में दबिश देकर आरोपी दीपक खटीक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ डूंगरपुर जिले में लूट, अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट ओर एससी-एसटी एक्ट सहित कुल पांच गंभीर प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी छोटी-छोटी बातों पर लोगों के साथ मारपीट करने का आदि है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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