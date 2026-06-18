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Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना इलाके में सिंदवाई गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार तीन युवकों और उनके पिता पर हमला कर दिया. बदमाशों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, इंकार करने पर पत्थरों और कड़े से मारपीट की. घायल महेश की 20 जून को शादी है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 18, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 18, 2026, 02:07 PM
Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार
Image Credit: AI IMAGE

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंदवाई गांव के निकट अज्ञात बदमाशों द्वारा बाइक रोककर तीन युवकों और उनके पिता के साथ पत्थरों से मारपीट करने का मामला सामने आया है. वारदात में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चौंकाने वाली बात यह है कि घायलों में से एक युवक की दो दिन बाद ही शादी है, जिससे बदमाशों ने सोने की चेन, शादी की लग्न पत्रिका और पारंपरिक कटार लूटकर फरार हो गए. मामले के अनुसार, माड़ा निवासी महेश और उसका भाई ईश्वर अपने फुफेरे भाई अश्विन के साथ बाइक पर सवार होकर काकरादरा दुकान से सामान लेने जा रहे थे.

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कुछ ही दूरी पर सिंदवाई गांव के पास घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को जबरन रुकवाया और चाबी निकाल ली. इसके बाद बदमाशों ने तीनों युवकों से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की. जब युवकों ने पैसे देने से मना किया, तो बदमाशों ने उन पर पत्थरों और हाथ में पहने हुए कड़े से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. लहूलुहान हालत में युवकों ने तुरंत अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही महेश के पिता संतोष बरांडा मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने उनके साथ भी लात-घूसों और पत्थरों से मारपीट शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश युवकों की बाइक को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सोने की चेन, लग्न पत्रिका और कटार लेकर मौके से फरार हो गए.

परिजन तुरंत सभी घायलों को निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महेश और ईश्वर का डॉक्टरों की देखरेख में उपचार चल रहा है. वहीं, पिता संतोष और भाई अश्विन को मामूली चोटें आई हैं. परिजनों ने बताया कि घायल महेश की दो दिन 20 जून को शादी है. फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस जानकारी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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