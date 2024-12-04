/डूंगरपुर में कोर्ट मैरिज से पहले दुल्हन फरार! पुलिस ने दलाल समेत 3 को किया गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर गुजरात के युवक से 1.91 लाख रुपए ऐंठने के मामले में लुटेरी दुल्हन, दलाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने शादी करवाने के नाम पर कोर्ट ले जाते समय रास्ते में ही दुल्हन को भगा ले गए थे. आरोपियों ने इसके लिए 1.91 लाख रुपए की ठगी भी की थी.

फोटो दिखाकर तय कराया रिश्ता

सदर थानाधिकारी संगीता बंजारा ने बताया कि गुजरात के गांधीनगर जिले के डभोडा थाना क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय पिजेश पटेल ने 4 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने बताया कि शादी के लिए उसकी मुलाकात कमलेश नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो शादी करवाने का काम करता था. कमलेश ने उसे पीनल का फोटो दिखाया. इसके बाद पिजेश 26 अगस्त को परिवार के साथ डूंगरपुर आया. मोतली मोड़ पर कमलेश और अमित बाइक से उन्हें लेने पहुंचे और टाड़ी ओबरी गांव में फूला नाम के व्यक्ति के घर ले गए.

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1.91 लाख रुपए में तय हुआ सौदा

यहां पीनल, उसकी बहन, मां, भाई अमित, पिता और दलाल कमलेश से मुलाकात कराई गई. बातचीत के बाद शादी की तारीख 31 अगस्त तय हुई. आरोपियों ने शादी के लिए 2 लाख रुपये मांगे, लेकिन बातचीत के बाद 1.91 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. 31 अगस्त को पिजेश परिवार के साथ टाड़ी ओबरी पहुंचा.

लट्ठ दिखाकर युवक को धमकाया

यहां उसने पीनल, उसके भाई अमित और दलाल कमलेश को 1.91 लाख रुपए नकद दिए. रकम लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि पीनल और उसकी बहन यमुना को अपनी गाड़ी में बैठाकर डूंगरपुर कोर्ट ले जाओ. वे बाइक से पीछे आएंगे और कोर्ट में दोनों की शादी करवा देंगे. पिजेश दोनों युवतियों को गाड़ी में बैठाकर कोर्ट के लिए रवाना हुआ. कोर्ट से करीब 2 किमी पहले सदर थाना क्षेत्र के रास्ते में बिना नंबर की बोलेरो आकर रुकी. उसमें से एक व्यक्ति लट्ठ लेकर उतरा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिजेश को धमकाने लगा.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

इसी दौरान पीनल और यमुना गाड़ी से उतरकर बोलेरो में बैठ गईं. बोलेरो वहां से रवाना हो गई. पिजेश ने कमलेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह मौके पर नहीं आया. बाद में उसका मोबाइल भी बंद हो गया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर करीब 1.91 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वही पुलिस ने अमित बामणा, लालशंकर डामोर और पीनल घाटिया को डिटेन कर पूछताछ की. तीनों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.