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डूंगरपुर में नर्सेज का बड़ा प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गूंजे जोरदार नारे

डूंगरपुर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में नर्सिंग कार्मिकों और अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. उन्होंने नियमित भर्ती में देरी, संविदा कर्मियों की अनदेखी और टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग पद नहीं तय किए जाने पर नाराजगी जताई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Jul 28, 2026, 03:42 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 03:42 PM IST
डूंगरपुर में नर्सेज का बड़ा प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गूंजे जोरदार नारे
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति डूंगरपुर के बैनर तले बड़ी संख्या में नर्सिंग कार्मिकों और अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. नर्सेज ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है.

समिति ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संविदा, यूटीबी, प्लेसमेंट एजेंसी, एनएचएम, 108 एंबुलेंस सहित विभिन्न योजनाओं में सालों से कार्यरत हजारों नर्सिंग कार्मिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती-2023

इसके बावजूद नियमित भर्ती समय पर नहीं होने से अनुभवी नर्सिंग कार्मिकों और योग्य अभ्यर्थियों को बेरोजगारी व असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है. नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती-2023 में टीएसपी क्षेत्र के लिए पद निर्धारित नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई. समिति ने मांग की कि आगामी सभी भर्तियों में टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक पद निर्धारित किए जाएं.

इसके अलावा संविदा नर्सिंग कर्मियों की सेवा को प्राथमिकता देने, रिक्त नर्सिंग पदों को शीघ्र भरने, अनुभव आधारित बोनस अंक व्यवस्था को जारी रखने, दिवंगत नर्सिंग कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई. समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें केवल नर्सिंग कार्मिकों के हित तक सीमित नहीं हैं. बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने से भी जुड़ी हुई हैं.

नियमित भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग

उन्होंने राज्य सरकार से राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1965 के तहत नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम के रिक्त नियमित पदों पर अनुभव आधारित मेरिट और बोनस अंकों (10, 20 व 30 अंक) के आधार पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग से पद स्वीकृत कर नियमित भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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