/Dungarpur: घर के आंगन में घुसा पैंथर, पालतू डॉग पर हमले की कोशिश, CCTV में कैद हुई घटना

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गडा हाटकिया में इन दिनों पैंथर का आतंक चरम पर है. बीती रात एक पैंथर शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुस गया और एक घर में बंधे पालतू कुत्ते को अपना निवाला बनाने का प्रयास किया. हालांकि, कुत्ते की बहादुरी और मकान मालिक की सजगता के चलते कुत्ते की जान बच गई. इधर, ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.
पालतू कुत्ते पर हमला
मामले के अनुसार, गडा हाटकिया निवासी प्रहलादसिंह अहाडा के घर पर रात करीब 12 बजे एक पैंथर दबे पांव दाखिल हुआ. पैंथर ने वहां बंधे लेब्राडोर नस्ल के पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे शिकार बनाने की कोशिश की. आमतौर पर पैंथर के सामने बेबस हो जाने वाले मूक पशुओं से इतर, 'रोजी' नाम के इस साहसी लेब्राडोर कुत्ते ने पैंथर से डरने के बजाय डटकर मुकाबला किया. रोजी के भौंकने और पैंथर से भिड़ जाने की आवाज सुनकर मालिक प्रहलादसिंह की भी नींद खुल गई.
ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल
घर के लोग तुरंत जाग गए और शोर मचाया, जिससे घबराकर पैंथर को मौके से भागने पर मजबूर होना पड़ा. इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. पिछले महज 12 दिनों के भीतर पैंथर गांव में कई कुत्तों को उठाकर ले जा चुका है और उन्हें अपना निवाला बना चुका है.
घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई. आबादी क्षेत्र में पैंथर के लगातार बढ़ते मूवमेंट को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम हरकत में आई. विभाग द्वारा पैंथर को काबू करने के लिए गडा हाटकिया गांव में पिंजरा लगा दिया गया है. वन कर्मी लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं और पैंथर को पकड़ने के प्रयास सरगर्मी से जारी हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है.
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