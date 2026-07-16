/Dungarpur: टीचर पर छात्राओं ने लगाए दुर्व्यवहार के आरोप, स्कूल में तालेबंदी से मचा हड़कंप

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवलश्याम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (राउमावि) में आज विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपनी विभिन्न मांगों और एक शिक्षक की कार्यशैली को लेकर स्कूल के मुख्य द्वार पर तालेबंदी कर दी और जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं ने संचिया-नवलश्याम मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा.
ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है. हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के पद खाली है. वहीं, ऊपर से गणित विषय के शिक्षक का भी अब तबादला हो गया है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होगी.
उक्त शिक्षक का तबादला तुरंत निरस्त किया जाए
खासकर की 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. विद्यार्थियों ने मांग कि है कि उक्त शिक्षक का तबादला तुरंत निरस्त किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. इसके साथ ही, स्कूल के ही एक अन्य शिक्षक की कार्यशैली को लेकर भी भारी विरोध देखा गया. स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे छात्राओं में गहरा आक्रोश है.
स्कूल में तालेबंदी और चक्का जाम
स्कूल में तालेबंदी और चक्का जाम की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) नवीन चंद मीणा और समसा के एडीपीसी रणछोड़ लाल डामोर तुरंत अमले के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों से काफी देर तक बातचीत की और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया.
आश्वासन और समझाइश
अधिकारियों ने ग्रामीणों को छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपशब्द कहने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, जिस गणित शिक्षक का तबादला हुआ है, उनके स्थान पर विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए तुरंत किसी अन्य शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया.
अधिकारियों के इस ठोस आश्वासन और समझाइश के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और स्कूल का ताला खोला, जिसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो सकी.
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