/2 दिन में लड़की वापस लाओ वरना घर जला देंगे... धमकी के बाद लगा दी आग, पढ़े पूरा मामला

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Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया फला ऊबा पाणा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हिंसक विवाद हुआ. आरोप है कि लड़की को भगाकर ले जाने से नाराज लड़की के परिवार के लोगों ने लड़के के परिवार के दो घरों में आग लगा दी.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया फला ऊबा पाणा में लड़के के परिवार के 2 घरों में आगजनी की वारदात हुई है. लट्ठ, पत्थर लेकर आए लड़की के परिवार के लोगो ने घरों में तोड़फोड़ करते हुए ये आग लगाई. 9 दिन पहले एक लड़की को भगाकर ले जाने के बदले में ये वारदात हुई.
इससे लड़के के परिवार के दोनों घर जलकर राख हो गए. वहीं, मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता समेत परिवार के 9 नामजद लोगों के साथ ही अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है. वहीं, अन्य हमलावरों की तलाश कर रही है.
4 मई को भगाकर ले गया लड़की
दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि गौरीशंकर उर्फ गवरा पुत्र रूपसी डेंडोर मीणा निवासी हड़मतिया फला उबा पाणा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया की उसके 2 बेटे है. एक कमलेश ओर दूसरा प्रेम उर्फ पप्पू डेंडोर. प्रेम उर्फ पप्पू सेटिंग (लोहे के सरियों का काम) काम करता है. 3 मई को प्रेम उर्फ पप्पू डेंडोर घर पर आया. दूसरे दिन 4 मई को वह एक लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया.
आग लगाने की धमकी
इस पर लड़की के पिता और उसके परिवार के लोग घर पर आए और 2 दिन में लड़की ढूंढकर नहीं लाने पर घरों को आग लगाने की धमकी दी. 2 दिनों तक दोनों को ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं लगा. बीते दिन मंगलवार रात करीब 10 बजे वह, पत्नी सविता और पोता तीनों घर के आंगन में सोए थे.
लट्ठ, पत्थर और लोहे के पाइप से हमला
उसी समय लड़की के माता पिता ओर अन्य लोग हाथों में लट्ठ, पत्थर और लोहे के पाइप लेकर आए. सभी ने उनके घर पर हमला कर दिया. इससे उन्हें भागकर जान बचाई. घर में जमकर तोड़फोड़ की ओर फिर आसपास के दोनों घरों में आग लगा दी. इसके बाद सभी लोग भाग गए. वहीं, आग लगने से दोनों घर जल गए और परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है.
गांव में पुलिस तैनात
इसे लेकर पीड़ित की ओर से लड़की के माता-पिता समेत नामजद 9 ओर अन्य लोगों के खिलाफ घर पर हमला करने और आगजनी का केस दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है. वहीं, गांव में माहौल को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है.
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