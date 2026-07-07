/Dungarpur: 5 दिन से लापता छात्र का घर के पास मिला शव, इलाके में सनसनी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के झोंथरी फला कंथार गांव में नाना के घर रहकर पढ़ाई करने वाले एक 18 वर्षीय छात्र का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर एक महुए के पेड़ से लटका हुआ मिला है. युवक 5 जुलाई से घर से गायब था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के चौरासी थाने के एएसआई गजराज सिंह ने बताया कि वीरवाड़ा गांव निवासी 18 वर्षीय राहुल कटारा अपनी पढ़ाई के लिए अपने छोटे भाई विश्वास के साथ झोंथरी फला कंथार में अपने नाना के घर पर रहता था.

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राहुल ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी और उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था. राहुल 5 जुलाई की शाम को अपने नाना के घर से अचानक कहीं निकल गया था. जाने से पहले वह अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया था. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा.

500 मीटर दूर मिला राहुल का शव

आज सुबह राहुल का छोटा भाई विश्वास जब बाहर निकला, तो उसने घर से करीब 500 मीटर दूर महुए के पेड़ पर राहुल का शव लटका हुआ देखा. छोटे भाई की सूचना पर परिवार और आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए.

घटना की जानकारी तुरंत चौरासी थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



जयपुर के नंदपुरी इलाके में मिला शव

इधर, राजधानी जयपुर के नंदपुरी इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. अमानीशाह नाले के जाल में युवक का शव बरामद हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

शव काफी सड़ने की हालत में मिला है, जिससे घटना कुछ दिन पुरानी होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.