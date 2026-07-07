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Dungarpur: 5 दिन से लापता छात्र का घर के पास मिला शव, इलाके में सनसनी

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में  छात्र राहुल कटारा का शव घर से करीब 500 मीटर दूर मिला. राहुल अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था और हाल ही में 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया था. वह 5 जुलाई की शाम से लापता था और घर से निकलते समय अपना मोबाइल भी छोड़ गया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 07, 2026, 04:57 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:57 PM
Dungarpur: 5 दिन से लापता छात्र का घर के पास मिला शव, इलाके में सनसनी
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के झोंथरी फला कंथार गांव में नाना के घर रहकर पढ़ाई करने वाले एक 18 वर्षीय छात्र का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर एक महुए के पेड़ से लटका हुआ मिला है. युवक 5 जुलाई से घर से गायब था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के चौरासी थाने के एएसआई गजराज सिंह ने बताया कि वीरवाड़ा गांव निवासी 18 वर्षीय राहुल कटारा अपनी पढ़ाई के लिए अपने छोटे भाई विश्वास के साथ झोंथरी फला कंथार में अपने नाना के घर पर रहता था.

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राहुल ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी और उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था. राहुल 5 जुलाई की शाम को अपने नाना के घर से अचानक कहीं निकल गया था. जाने से पहले वह अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया था. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा.

500 मीटर दूर मिला राहुल का शव
आज सुबह राहुल का छोटा भाई विश्वास जब बाहर निकला, तो उसने घर से करीब 500 मीटर दूर महुए के पेड़ पर राहुल का शव लटका हुआ देखा. छोटे भाई की सूचना पर परिवार और आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए.

घटना की जानकारी तुरंत चौरासी थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


जयपुर के नंदपुरी इलाके में मिला शव
इधर, राजधानी जयपुर के नंदपुरी इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. अमानीशाह नाले के जाल में युवक का शव बरामद हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

शव काफी सड़ने की हालत में मिला है, जिससे घटना कुछ दिन पुरानी होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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