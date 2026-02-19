Dungarpur News: 60 घंटे बाद मौताणा पर हुआ समझौता, तीसरे दिन माइंस से उठाया गया शव

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी के सुराता मार्बल माइंस में क्रेन की चैन टूटने से ऑपरेटर की मौत हो गई, जिसके बाद मौताणा पर समझौते के बाद तीसरे दिन शव उठाया गया.

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता मार्बल माइंस में क्रेन की चैन टूटने से ऑपरेटर की मौत के मामले 60 घंटे तक बॉडी पड़ी रही.

तीसरे दिन शव उठाया गया

मौताणा पर समझौते के बाद तीसरे दिन शव उठाया और मोर्चरी में रखवाया. आज गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट पर अब पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता निवासी मगनलाल कटारा मार्बल माइंस के हिटाची का ऑपरेटर का काम करता था. 17 फरवरी को क्रेन की मदद से हिटाची को माइंस के नीचे उतार रहे थे.

माइंस में नीचे खड़ा था ऑपरेटर

वहीं, ऑपरेटर मगनलाल नीचे माइंस में खड़ा था. इस दौरान अचानक क्रेन की लोहे की केबल टूट गई, जिससे हिटाची नीचे गिरी ओर लोहे की केबल उठकर मगनलाल के सिर पर लगी, जिससे मगनलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के बाद परिजन माइंस मालिक को मौके पर बुलाने ओर मौताणा की मांग पर अड गए. तीन दिनों तक परिजन माइंस मालिक से मौताणा की रकम को लेकर जोड़-तोड़ करते रहे.

घटना की जांच जारी

कल बुधवार देर शाम को मौताणा की रकम पर समझौता हो गया. इसके बाद रात को शव को माइंस से उठाकर डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. वहीं, आज गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपूर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

क्या है मौताणा प्रथा?

मौताणा प्रथा राजस्थान में सदियों से निभाई जा रही है हालांकि अब ये प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो रही है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी ये प्रथा देखने को मिलती है, जिसकी शुरूआत प्रथा समाज में न्याय और समझौते के लिए की गई थी, जिससे अब गलत समझा जाने लगा है.

मौताणा का मतलब है मौत के बदले दिया जाने वाला मुआवजा. जब किसी शख्स की मौत झगड़े, दुर्घटना या हत्या में हो जाती है, तो मृतक के परिवार को आरोपी पक्ष से मुआवजा दिलाने की यह प्रथा अपनाई जाती है. यह फैसला किसी सरकारी अदालत में नहीं, बल्कि गांव की पंचायत या जातीय सभा में लिया जाता है.

